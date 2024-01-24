Лепс, помощь Украине, сын в Лондоне: как сейчас живет Тина Кароль

Фото: dpa/Global Look Press

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль после начала спецоперации отказалась от своих русскоязычных песен. Что известно о жизни и карьере артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Тина Кароль

В феврале 2022 года Тина Кароль уехала из Украины в Польшу, где начала заниматься волонтерской деятельностью и выступать на благотворительных концертах. Также артистка гастролировала за границей с сольными выступлениями. На одном из мероприятий она призналась, что больше не может петь на русском языке.

«Понимаю, что это были, возможно, любимые вами песни. Песни, которые не раз утешили ваши сердца. Но какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском», — сказала артистка на одном из своих концертов.

Тина Кароль бывает и на Украине. Она участвует в съемках музыкальных телепроектов. Также певица планирует в марте выступить в Одессе и городах Киевской области.

В марте 2023 года певица удалила клип на песню «Honey/Мед», когда узнала, что в съемках видеоролика принимали участие граждане России. Певица заявила, что вопрос о работе с российскими гражданами для нее является принципиальным еще с 2014 года.

Как Тина Кароль отреагировала на СВО

Тина Король в интервью украинской прессе призналась, что после начала спецоперации начала обзванивать всех знакомых, среди которых были и бизнесмены, с просьбами о помощи Украине. Так ей удалось добиться того, что «богатые и влиятельные» люди жертвовали миллиарды.

Артистка также сообщила, что помогает украинским женщинам на фронте, в частности вкладывается в пошив одежды, белья и обуви для них.

Что известно о скандале Тины Кароль с Григорием Лепсом

Тина Кароль в мае 2022 года после выступления певца Григория Лепса в Донбассе сообщила, что оказалась права, отказав когда-то музыканту в сотрудничестве, и заявила, что он станет пищей для червей.

В ответ артист отметил, что несмотря на оскорбления в свою сторону, менять свою гражданскую позицию он не намерен.

«Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она — блестящая певица, великолепная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной. Я имею в виду», — сказал артист в интервью с Владимиром Соловьевым.

В тоже время Кароль разместила в социальных сетях фотографию Лепса и намекнула, якобы он приставал к ней, однако не уточнила, когда мог произойти этот инцидент.

«Животное, все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе нет. Заезжай глубже, не сбегай так быстро, мы встретим как следует», — написала она.

Что известно о личной жизни Тины Кароль

Некоторое время Тина Кароль состояла в отношениях с певцом Кириллом Туриченко, который сейчас является солистом группы «Иванушки International». Они вместе участвовали в отборе на «Евровидение-2006». Пара рассталась, когда артистка начала набирать популярность.

В 2008 году Кароль вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира. У них родился сын Вениамин. Однако в 2013 году супруг артистки скончался от рака желудка. По данным украинской прессы, на настоящий момент артистка состоит в отношениях с одним из своих танцовщиков.

Сейчас сын певицы учится в Великобритании. По словам Тины Кароль, он выступает в школе с докладами об Украине и участвует в ярмарках, чтобы собрать средства для родины.

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