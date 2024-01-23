Крым, конфликт с сыном, «Жди меня»: как сейчас живет актриса Алена Бабенко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алена Бабенко и супруг Эдуард Субоч

Заслуженная артистка России Алена Бабенко приобрела популярность благодаря роли Веры Серовой в драме «Водитель для Веры». Что известно о карьере и жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Алена Бабенко

В сентябре 2023 года артистка стала ведущей программы «Жди меня» на телеканале НТВ. Она пришла на передачу на место Татьяны Арнтгольц, которая покинула проект из-за того, что «морально устала».

Бабенко заявила, что ей нравится программа «Жди меня», однако решение об участии в ней далось непросто.

«Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем», — отметила она.

Артистка продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ней ожидаются премьеры сериалов «Династия» на Первом канале и «Молодежка. Студенты». Алена Бабенко является актрисой театра «Современник». После ухода с должности худрука режиссера Виктора Рыжакова артистка вошла в худсовет культурного учреждения, который был раскритикован актрисой Лией Ахеджаковой.

«Даже если бы мне предложили войти в худсовет, я бы ни за что не пошла. Я знаю, что это такое. Самодеятельность я очень не люблю. Это когда артисты становятся режиссерами. Нужен художественный руководитель-режиссер с его индивидуальностью, его представлением о театре. Не артисты», — сказала Ахеджакова KP.RU.

Как Бабенко относится к спецоперации

В марте 2014 года Бабенко подписала письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку присоединения Крыма. Однако в 2017 году она заявила, что не подписывала обращение и не знает, каким образом оказалась в списке. Артистка выразила сожаление, что из-за сложившейся ситуации попала в «черные списки» Украины, но заметила, что не останется в стороне, «если вдруг придется заступиться за свою страну».

Алена Бабенко после начала спецоперации заявила, что будет «жить со своей страной», и заверила, что не собирается уезжать за границу.

«Я свой выбор сделала очень давно, и он не зависел и не зависит от обстоятельств, в которых находится или может находиться моя страна. Что касается спецоперации, я, как любой нормальный человек, конечно, сочувствую и сопереживаю всем без исключения, просто по-человечески. Но я буду жить со своей страной. И так было всегда. И не потому, что я все получила здесь, такая успешная, а просто это — моя страна», — рассказала Бабенко.

Что известно о конфликте с сыном

Алена Бабенко в браке с кинорежиссером Виталием Бабенко родила сына Никиту. Наследник пошел по стопам родителей и окончил операторский факультет ВГИКа. Во время учебы он начал встречаться со студенткой по имени Саломея, которая имела грузинские корни. После выпуска пара переехала в Тбилиси. У них родился сын Теодор.

Как сообщает «Экспресс газета», жизнь в Грузии сказалась на политических взглядах наследника Бабенко и его отношениях с матерью.

«Оба (Никита и Саломея) с головой ушли в политику. В своих соцсетях грубо оскорбляют российскую власть, ходят на митинги в поддержку Украины и ведут подлую пропагандистскую деятельность. В окружении семьи Алены Бабенко нам шепнули, что на этой почве актриса вдрызг разругалась с Никитой. Ведь вместе с мужем Эдуардом она полностью поддерживает политику президента Путина и подобная риторика в отношении родины ей претит», — уточняет источник.

С 2011 года Алена Бабенко состоит в браке с мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. Они познакомились на отдыхе за границей и сыграли свадьбу на Кипре. Ради артистки спортсмен развелся с женой, на настоящий момент он занимается бизнесом.

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