Ольга Александрова

Ярмольник и Бабенко без Хаматовой: кто пришел на сбор труппы «Современника» Ярмольник и Бабенко пришли на сбор труппы театра «Современник»

2 октября 2023 в 15:10

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Леонид Ярмольник на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»