Театр «Современник» открыл 68-й сезон и посвятил его 90-летию Галины Волчек, многие годы занимавшей пост художественного руководителя. В фойе уже развернута экспозиция памяти режиссера. 15 апреля, в день рождения театра, откроется музей «Современника», пообещал директор театра Юрий Кравец.
Первой премьерой нового сезона станет «Чагин», поставленный Сергеем Тонышевым по роману Евгения Водолазкина. В ноябре зрителей ждут ещё две премьеры: «Чудо святого Антония» по Морису Метерлинку в постановке Александра Назарова и «САШАШИШИН» Гарика Сукачева по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина».
На открытие сезона собрались все звёзды, которые продолжают выходить на сцену театра — Леонид Ярмольник, Иван Стебунов, Ольга Бабенко, Светлана Иванова, Владислав Ветров, Игорь Золотовицкий. Впервые за долгие годы в зале не было уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой и Лии Ахеджаковой, покинувшей театр в минувшем сезоне.
Кадры сбора труппы «Современника» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Фотовыставка «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Фотовыставка «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Сергей Юшкевич на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Иван Стебунов на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Александр Рапопорт на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актрисы Светлана Иванова и Лара Чаклин на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса Татьяна Корецкая на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса Лара Чаклин на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса Светлана Иванова на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актеры Сергей Гирин и Ольга Родина на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Иван Стебунов и художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец (слева направо) на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса Алена Бабенко на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Владислав Ветров на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса Мария Аниканова на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Сергей Юшкевич (справа) на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актриса Татьяна Корецкая во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Александр Рапопорт во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Актер Игорь Золотовицкий во время сбора труппы театра «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»