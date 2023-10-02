Театр «Современник» открыл 68-й сезон и посвятил его 90-летию Галины Волчек, многие годы занимавшей пост художественного руководителя. В фойе уже развернута экспозиция памяти режиссера. 15 апреля, в день рождения театра, откроется музей «Современника», пообещал директор театра Юрий Кравец.

Первой премьерой нового сезона станет «Чагин», поставленный Сергеем Тонышевым по роману Евгения Водолазкина. В ноябре зрителей ждут ещё две премьеры: «Чудо святого Антония» по Морису Метерлинку в постановке Александра Назарова и «САШАШИШИН» Гарика Сукачева по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина».

На открытие сезона собрались все звёзды, которые продолжают выходить на сцену театра — Леонид Ярмольник, Иван Стебунов, Ольга Бабенко, Светлана Иванова, Владислав Ветров, Игорь Золотовицкий. Впервые за долгие годы в зале не было уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой и Лии Ахеджаковой, покинувшей театр в минувшем сезоне.

Кадры сбора труппы «Современника» — в фотогалерее NEWS.ru.

Фотовыставка «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Фотовыставка «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фотовыставка «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Фотовыставка «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Сергей Юшкевич на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Сергей Юшкевич на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Иван Стебунов на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Иван Стебунов на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Александр Рапопорт на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Александр Рапопорт на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актрисы Светлана Иванова и Лара Чаклин на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актрисы Светлана Иванова и Лара Чаклин на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актриса Татьяна Корецкая на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актриса Татьяна Корецкая на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актриса Лара Чаклин на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актриса Лара Чаклин на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актриса Светлана Иванова на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актриса Светлана Иванова на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актеры Сергей Гирин и Ольга Родина на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актеры Сергей Гирин и Ольга Родина на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Иван Стебунов и художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец (слева направо) на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Иван Стебунов и художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец (слева направо) на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актриса Алена Бабенко на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актриса Алена Бабенко на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Владислав Ветров на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Владислав Ветров на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актриса Мария Аниканова на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актриса Мария Аниканова на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Сергей Юшкевич (справа) на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Сергей Юшкевич (справа) на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Художественный руководитель московского театра «Современник» Юрий Кравец на фотовыставке «Современник. Планета Волчек» во время сбора труппы театра «Современник»

Актриса Татьяна Корецкая во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актриса Татьяна Корецкая во время сбора труппы театра «Современник»

Актер Александр Рапопорт во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Александр Рапопорт во время сбора труппы театра «Современник»

Сбор труппы театра «Современник» в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Сбор труппы театра «Современник» в Москве

Актер Игорь Золотовицкий во время сбора труппы театра «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Актер Игорь Золотовицкий во время сбора труппы театра «Современник»

Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»

Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»

Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Закрытый показ спектакля об основателях театра «КВАША: А вдруг?» на открытии 68-го театрального сезона в театре «Современник»