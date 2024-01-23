Цыганов, смерть матери, семь детей: куда пропала актриса Ирина Леонова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Леонова

Актриса Ирина Леонова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Кроме того, несколько лет назад она пережила тяжелое расставание с Евгением Цыгановым, а после — смерть мамы. Чем артистка занимается сейчас, в каких проектах она задействована?

Чем известна Леонова

Ирина Леонова родилась 22 августа 1978 года в Таллине.

В 2000 году она окончила театральное училище имени М. С. Щепкина и была принята в труппу Малого театра.

В кино Леонова дебютировала в 1999 году в фильме «Опять надо жить». Также она снималась в проектах «Новогодние приключения», «Трое против всех», «Горе от ума», «Дети Арбата», «Мечтать не вредно» и других.

В 2005 году актриса погрузилась в материнство и семью и не появлялась на экранах до 2014 года. Затем она вернулась в профессию и приняла участие в картинах «Куприн. Яма», «Сделать как надо», «Ничего не бойся».

Всего в фильмографии Леоновой на данный момент 17 работ.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Ирина Леонова в роли Доктора Матильды фон Цанд, врача-психиатра, в сцене из спектакля «Физики»

Что известно о личной жизни Леоновой

Первым мужем Ирины Леоновой был актер Игорь Петренко. С ним она познакомилась в училище. В 2005 году он пробовался на роль Саши Панкратова в сериал «Дети Арбата», но не был утвержден. Героя сыграл Евгений Цыганов, с которым у Леоновой закрутился роман во время съемок. В итоге актриса ушла к Цыганову.

«Наш развод тянулся долго, но обошлось без эмоций и скандалов. Это было спокойное и обдуманное решение о расставании двух взрослых людей. Конечно, в первые месяцы после разрыва было очень больно и страшно, но время все излечило. Та история меня многому научила», — признавалась артистка.

При этом сам Петренко в интервью рассказывал, что брак с Леоновой распался из-за него — так как он влюбился в Екатерину Климову, с которой играл в проекте «Лучший город Земли».

Леонова родила от Цыганова семь детей, но они так и не узаконили отношения официально. В 2015 году, когда она была беременна младшей дочерью, выяснилось, что актриса Юлия Снигирь тоже ждет ребенка от Цыганова.

Артист ушел к Снигирь. В 2016 году она подарила ему сына Федора, а в 2019 году пара поженилась.

Леонова не комментировала расставание, а сам Цыганов заявлял, что «он никого не бросал».

«Я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие, близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная, неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было: я не я и хата не моя. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена», — рассказывал он в интервью Ксении Собчак.

Снигирь при этом говорила, что у Леоновой все хорошо и она вовсе не жертва, как все привыкли думать.

«Она самодостаточный, взрослый, талантливый, красивый человек. Она не чувствует себя покинутой и несчастной. То, что пишут, всех унижает», — высказывалась она.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Актеры Алексей Фаддеев в роли Эриха Клямрота — мужа Отиллии — и Ирина Леонова в роли Инкен Петерс во время репетиции премьерного спектакля «Перед заходом солнца»

Какая трагедия произошла в жизни Леоновой

В 2020 году Ирина Леонова сообщила о смерти мамы. Ей было 75 лет, она боролась с онкологией.

«Последние годы она тихонько говорила мне: „Ты уж не шуми на детей сильно. Знаешь, как я жалею, что мало вас баловала. Надо меньше ругать, а больше обнимать“. И она стала добрейшей бабулей, которая пекла бесконечные пироги и любимые сладкоежками торты, готова была читать вслух до потери голоса, шить внукам сказочные игрушки, еще прошлой зимой кататься на коньках „за компанию“, а летом на велосипеде... Она сама стала для меня неожиданно маленькой и беззащитной — только обнимать и жалеть», — признавалась актриса.

Леонова отметила, что после смерти родственницы самой большой поддержкой для нее стали дети.

Чем сейчас занимается Леонова

Ирина Леонова сейчас задействована в постановках «Физики» и «Тартюф».

В кино она последний раз снималась в 2022 году — тогда вышел сериал «Комплекс бога».

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