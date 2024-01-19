США, «Евлампия Романова», отъезд из РФ: куда пропала актриса Алла Клюка

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Алла Клюка

Актриса Алла Клюка наиболее известна благодаря сериалу «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Артистка снималась не только в России, но и в США, однако в последнее время пропала с экранов. Где она живет сейчас, как стала жертвой мошенников?

Чем известна Клюка

Алла Клюка родилась 18 февраля 1970 года в Минске. Она окончила театральное училище им. М. Щепкина, в 1990 году также вместе со своим курсом училась в нью-йоркской театральной школе.

Во время обучения на втором курсе Клюка дебютировала в кино в картине «Тело». После этого она работала в США и России в таких проектах, как «Облако-рай», «Сделано в СССР», «Серп и молот», «Хочу в тюрьму», «Сопрано», «Идеальная пара».

В 2003 года Клюка начала сниматься в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» по романам Дарьи Донцовой. Эта роль сделала ее популярной.

Также актриса играла в проектах «Адреналин», «Американцы», «Тайны Лауры» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 20 работ.

Что известно о личной жизни Клюки

Первым мужем Аллы Клюки стал американский бизнесмен Кенни Шеффер. Он был старше ее на 20 лет. В браке родился сын Кибо. Шеффер помог Клюке войти в Гильдию американских киноактеров.

При этом артистка часто летала в Москву на съемки. Во время работы над сериалом «Евлампия Романова» у нее начались отношения с режиссером проекта Владимиром Морозовым.

«Мне ее представили на съемочной площадке: „Это наша Евлампия Романова“. А я почему-то сразу же подумал: „Нет, это прежде всего моя жена!“», — вспоминал режиссер.

Тогда она развелась с Шеффером и в 2003 году вышла замуж за Морозова. Примечательно, что Шеффер присутствовал на свадьбе.

В 2003 году у супругов появился сын Иван.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Алла Клюка

Как Клюка стала жертвой мошенников

В 2019 году Алла Клюка с семьей уехала по работе в Нью-Йорк, но из-за пандемии коронавируса прожила там больше года. В это время мошенники подделали паспорта супругов и продали их жилье.

Когда Клюка с мужем Владимиром Морозовым в 2021 году вернулась в Россию, то их квартира была уже дважды перепродана. Это лишило артистов не только жилплощади, но и московской прописки.

Информация о сделке была также занесена в ЕГРН. Однако аргументом в пользу Клюки и Морозова было то, что собственник-режиссер в момент совершения сделки находился на территории США, то есть никак не мог ее заключить.

Проблемой занялся Следственный комитет. На данный момент неизвестно, удалось ли разрешить ситуацию. По информации aif.ru, пока супруги вернулись в США, чтобы у злоумышленников не было шансов для провокаций.

Как сейчас живет Клюка

Алла Клюка ведет довольно закрытый образ жизни. Она практически не дает интервью.

Проект, который на данный момент вышел с участием актрисы, это американский сериал «Удивительная миссис Мейзел».

По информации Woman.ru, сейчас Клюка вместе с мужем купила в ипотеку дом в США. За границей пара пишет сценарии и помогает с организацией съемок продакшена.

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