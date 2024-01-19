СВО, помощь Донбассу, критика артистов: где сейчас Валентина Теличкина

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Валентина Теличкина

Народная артистка РФ Валентина Теличкина обрела популярность после выхода советского фильма «Журналист», где сыграла роль Вали Корольковой, и сериала «Бригада», появившись там в образе матери Саши Белого (Сергея Безрукова). Что известно о жизни 79-летней актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Валентина Теличкина

Валентина Теличкина состоит в труппе Центра театра и кино, а также является постоянным членом жюри фестиваля религиозного, духовно-нравственного и просветительского кино «Радонеж».

Последний раз артистка появлялась на экране в 2022 году в фильме «Огород». В 2024 году ожидается премьера сериала «Династия» с Теличкиной. Проект был снят несколько лет назад по заказу Первого канала.

После начала спецоперации Теличкина занялась организацией гуманитарной помощи. По словам телеведущего Бориса Корчевникова, иногда артистка «отдает практически всю свою пенсию» на помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса.

Как Теличкина относится к СВО

Валентина Теличкина поддерживает действия российского правительства. В 2014 году она активно выступала за воссоединение Крыма с Россией, а после начала СВО сообщила, что верит в победу своей страны.

В эфире программы «Судьба человека» Теличкина обратилась к российским военнослужащим и их родным со словами благодарности.

«Хочу всем родителям, сыновья которых защищают нас, Россию, Москву в частности, братьев их, сестер, просто обнять, расцеловать, сказать: „Каких же вы сыновей родили“. А сыновьям, которые за нас и кровь проливают, и еще умудряются сказать, что у нас все в порядке, мы непременно победим, сказать, что я в это с первого дня верила», — отметила актриса.

Артистка много лет находится под санкциями Украины. Теличкина надеется, что со временем политическая ситуация в этой стране изменится и украинцам перестанут прививать ненависть ко всему русскому, поскольку жителей соседней страны она считает «очаровательными и талантливыми людьми».

Как Теличкина относится к уехавшим артистам

Теличкина не поддерживает коллег, которые после начала спецоперации вместо того, чтобы поддержать страну, уехали за границу.

«Обласканные любовью зрителя, имели возможность на сцене быть, в театре быть, репетировать, выступать, играть, заниматься любимым делом! Но это вообще позорище! Это позорище! У меня это вызывает негодование! Для меня это Иуды. Иуды, которые предали свое дело, своих коллег, своих друзей», — заявила артистка.

Актриса предполагает, что профессия на многих накладывает свой отпечаток.

«Убежали те, которые решили, что они что-то великое сделали для страны, понимаете?! Мне просто их жаль», — добавила она.

Что известно о личной жизни Теличкиной

Валентина Теличкина в 1980 году вышла замуж за архитектора Владимира Гудкова, в браке с которым родила сына Ивана. Они прожили вместе 50 лет до самой смерти супруга.

В разные годы актрисе приписывали романы с артистами Александром Панкратовым-Черным, Родионом Нахапетовым, Сергеем Никоненко и Никитой Михалковым. Но, по словам Теличкиной, ее с коллегами связывала только дружба.

Также в разговоре с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что до брака у нее был роман с мужчиной-манипулятором. Выйти из этих отношений ей помог отец, который был против союза пары.

«Я ни от чего отговаривать, уговаривать тебя не буду, но этот человек тебя не любит. И он вообще никого не любит — он любит только себя», — вспомнила слова отца артистка.

Теличкина призналась, что тогда затаила обиду на отца, но со временем поняла, что он был прав. Актриса заявила, что экс-возлюбленный был хорошим манипулятором, который самоутверждался с помощью морального насилия.

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