Уход от Леоновой, Снигирь, Европа, дети: где сейчас актер Евгений Цыганов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Цыганов

Актер театра и кино Евгений Цыганов в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, как живет, что известно о его личной жизни?

Чем известен Цыганов

Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве в семье научных сотрудников НИИ «Титан».

В детстве он посещал музыкальную школу по классу фортепиано, а в возрасте 14 лет стал участником рок-группы А.S., с которой выступал на Арбате. Спустя четыре года коллектив распался, и Цыганов вместе с приятелем создал группу «Гренки». Они давали концерты в ночных клубах Москвы и даже выпустили альбом.

Помимо музыки у Цыганова было еще одно увлечение — театр. Однажды он оказался в Театре на Таганке, где с 1988 года играл роли детей в постановках «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».

При этом он хотел стать журналистом, но после окончания школы, в 1996 году, все-таки поступил в Щукинское училище. Окончив первый курс, Цыганов также стал студентом режиссерского факультета ГИТИСа.

Популярность пришла к нему после выхода картины «Дети Арбата» в 2004 году.

За сериал «Оттепель» в 2015 году он получил «Золотого орла». В 2019 году Цыганов был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Человек, который удивил всех», в 2022 году получил «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле «Моцарт „Дон Жуан“».

В целом в фильмографии Цыганова более 80 картин.

Что известно о личной жизни Цыганова

В 2004 году Евгений Цыганов познакомился с актрисой Ириной Леоновой, которая на тот момент была замужем за Игорем Петренко. Спустя время она развелась с мужем и стала встречаться с Цыгановым.

У пары родилось семеро детей — дочери Полина, София, Вера и сыновья Никита, Андрей, Александр, Георгий. При этом Цыганов и Леонова так и не узаконили отношения официально.

В 2014 году артист ушел к Юлии Снигирь. В 2016 году она подарила ему сына Федора, а в 2019 году пара поженилась.

«Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие, близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы. Это действительно противная, неверная формулировка для меня. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было: я не я и хата не моя. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена», — комментировал он.

При этом Снигирь в интервью Ксении Собчак заявляла, что у Леоновой все хорошо и она вовсе не жертва, как все привыкли думать.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Евгений Цыганов, Юлия Снигирь

«Она самодостаточный, взрослый, талантливый, красивый человек. Она не чувствует себя покинутой и несчастной. То, что пишут, всех унижает», — говорила она.

Что Цыганов говорил про спецоперацию

Евгений Цыганов рассказывал, что после начала спецоперации изменения произошли не только в его карьере, но и в отношениях с близкими.

«Все окружающее меня близкое погрузилось в достаточно серьезную депрессию с бессонными ночами, слезами и всеми вытекающими последствиями. Еще был сделан ряд открытий про то пространство, в котором мы живем, про близких людей и даже про друзей», — сообщил он на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Артист также добавил, что из-за начала СВО он лишился работы в Европе.

Чем Цыганов занимается сейчас

Евгений Цыганов продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях. Он задействован в постановках «Ремарк — Дитрих», «Старший сын», «Безумная из Шайо», «...Души», «Три сестры. Я вас не помню, собственно...», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Комедия о трагедии» и «Бесприданница».

Кроме того, сейчас в прокате идут картины «Блондинка» и «Нина» с его участием.

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