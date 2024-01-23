Украина, роман с Корешковым, критика: как сейчас живет актриса Юлия Хлынина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юлия Хлынина

Актриса Юлия Хлынина прославилась после съемок в лентах «Закон каменных джунглей» и «Екатерина». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Юлия Хлынина

Юлия Хлынина родилась в Москве. Она с детства проявляла интерес к творчеству. Сразу после школы была принята в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина.

После окончания учебы получила работу в театре имени Моссовета, на сцене которого играла с артистами Юлией Высоцкой, Александром Домогаровым и Ольгой Кабо.

Актриса дебютировала в кино в 2010 году в сериале «Последняя минута», а спустя два года сыграла главную роль в фильме «Астра, я люблю тебя». Позднее она снялась в лентах «Обмани, если любишь», «Закон каменных джунглей», «Дуэлянт», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Лед-2», «Метод», «Угрюм-река», «Звоните ДиКаприо!» и других. На настоящий момент в ее фильмографии около 40 работ.

Что известно об отношении Хлыниной к СВО и Украине

Юлия Хлынина в октябре 2022 года разместила в социальных сетях несколько сообщений на черном фоне. Она опубликовала список городов Украины и написала: «Мрак, ужас, боль, страх, оцепенение, вопль, паника, смерти, разруха, отчаяние».

«Любовь и милосердие к ближнему и к далекому. Вот все, что мы можем, берегите друг друга», — отметила Хлынина.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, артистка таким образом отреагировала на предпринятые российской стороной действия в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

На позицию девушки также в передаче «Соловьев LIVE» обратил внимание журналист Сергей Мардан, он отнес Хлынину к «неприкосновенным» представителям российского культурного общества.

«Ладно бы речь шла о недлинном списке людей, стоящих особняком: Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ксения Собчак — номер один среди „неприкасаемых“. Но тут речь идет просто о проходной актрисе, даже не звезде», — отметил он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Юлия Хлынина

Чем сейчас занимается Юлия Хлынина

Юлия Хлынина в 32 года продолжает сниматься в российском кино и является актрисой театра им. Моссовета. Также с ней в декабре состоялась премьера спектакля «Борис Годунов» в Театре Наций. Артистка на сцене играет Марину Мнишек.

На настоящий момент Хлынина задействована в съемках сериалов «Первый класс» и «Подслушано в Рыбинске». В 2023 году она сыграла главную роль в фильме «Яга и книга заклинаний» и сериале «Соседка», который транслировали на ТНТ.

Что известно о личной жизни Хлыниной

Юлия Хлынина долгое время состояла в отношениях с актером Егором Корешковым. В 2017 году они объявили о помолвке, но в 2018-м расстались, не уточняя причин произошедшего.

В 2020 году актриса вышла замуж за инвестиционного директора Mail.ru Group Алексея Милевского. Артистка сообщила, что «самоизолировалась в брак», и заверила поклонников, что нашла в лице мужа надежного партнера, интересующегося ее творчеством. О подробностях личной жизни актриса предпочитает не распространяться.

«Я не блогер, а драматическая актриса театра и кино, и мне как-то не очень понятно, зачем говорить в бытовом ключе о личной жизни, если можно говорить о ценностях высоким штилем — через призмы ролей. Я могу поделиться человеческим опытом, упомянуть о событиях, которые могут лечь в основу моих персонажей, или поразмышлять о психологических аспектах и переживаниях, но не погружаться в детали. На данный период жизни мне хочется оставить это себе», — заявила она для Hello!

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