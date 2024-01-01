Зеленский, нападение в Москве, сериалы: как сейчас живет Полина Максимова

Фото: Central Partnership/via Globallookpress.com

Полина Максимова

Актриса Полина Максимова прославилась благодаря роли в сериале «Деффчонки», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ в апреле 2012 года. Чем сейчас занимается артистка, что известно о личной жизни?

Чем известна Максимова

Полина Владимировна Максимова родилась 12 июля 1989 года в актерской семье Владимира и Светланы (Ланы) Максимовых. После окончания школы поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина на курс Николая Афонина, которое окончила в 2010 году.

В 2008 году, будучи студенткой, Максимова дебютировала в кино, сыграв роль Натальи Квитко в сериале «Возьми меня с собой». Обрела популярность в 2012 году, сыграв одну из главных ролей в сериале «Деффчонки» на телеканале ТНТ. Вскоре после премьеры сериала Полина Максимова появилась на обложке мужского журнала Maxim.

В 2015 году Михаил Вассербаум пригласил девушку в свой фильм «8 новых свиданий», где также сыграл одну из главных ролей нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В этом же году на экраны вышло еще четыре фильма с участием Полины: «Ставка на любовь», «Принцесса с севера», «Завтрак у папы» и «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!».

Международное признание она получила благодаря роли Жени Коротковой в первом сезоне сериала «257 причин, чтобы жить». 14 октября 2020 года одержала победу в номинации Best performance на Международном фестивале Canneseries благодаря роли в данной кинокартине.

«Да, и тем не менее после того, как „257 причин, чтобы жить“ увидели в Каннах, мне в Instagram (деятельность в РФ запрещена) написало и много французов. Меня поздравила председатель жюри Cannes Series Роксана Мескида. Они могли бы просто объявить победителей в официальной части, но, по ее словам, они были так тронуты моей работой, что посчитали нужным сообщить мне это лично. Мне это было безумно приятно!» — призналась она в интервью Womanhit.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Полина Максимова

Что известно о личной жизни Максимовой

Во время кастинга сериала «Деффчонки» актриса познакомилась с участником телепроекта «Дом-2» Алексеем Самсоновым. Пару часто видели вместе на светских мероприятиях, но позже она рассказала, что роман был исключительно пиаром.

В 2012 году Максимова встречалась с призером Олимпийских игр Никитой Лобинцевым, с которым примерно через год рассталась.

В ноябре 2019 года актриса вышла в свет вместе с актером Егором Корешковым, но в январе 2022 года сообщила, что они расстались.

Что рассказала о нападении на нее в Москве

В августе 2021 года Максимова опубликовала короткий ролик в своих социальных сетях, где рассказала, что на нее чуть не напали в Москве.

Актриса призналась, что за ней на улице погнался неизвестный мужчина, но подробностей она больше не раскрыла, призвав девушек не гулять в ночное время в одиночестве.

«Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек. Не хочу рассказывать подробностей, но это очень страшно! Поэтому, девочки, я вас всех прошу, не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя», — отметила артистка.

Чем сейчас занимается артистка

В настоящее время Максимова снимается в сериале режиссера Юрия Быкова «Лихие», премьера которого запланирована на 2025 год, про жизнь в 90-е годы. Также она принимает участие в съемках комедийного фильма «Адам и Ева 2.0» режиссера Ильи Фарфеля, где сыграет одну из главных ролей.

Помимо этого, артистка задействована в праздничном спектакле «Снежная королева» в театре «Наш дом».

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