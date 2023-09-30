Бабенко стала новой ведущей «Жди меня»: что известно, почему ушла Арнтгольц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Бабенко

В программе «Жди меня» на телеканале НТВ произошли кадровые перестановки. Новыми ведущими проекта стали народный артист России Александр Лазарев и заслуженная артистка РФ Алена Бабенко. Что об этом нужно знать?

Кто такая Алена Бабенко

Она родилась в Кемерово в 1972 году. Мать — преподаватель фортепиано, отец — Олег Баранов — по образованию инженер. В детстве Бабенко занималась в кружках и студиях, ходила в музыкальную школу. Участвовала в праздниках, выступлениях и пела в хоре, в вокально-инструментальном ансамбле. Мечтала стать балериной.

В 1989 году она окончила школу и пошла учиться в Томский государственный университет на факультет прикладной математики и кибернетики. На первом курсе по объявлению попала в Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ) «Эстyc». Затем она пыталась поступить во МХАТ к Олегу Табакову, но неудачно. На пятом курсе будущая артистка познакомилась с Виталием Бабенко, известным в Москве телережиссером. Алена бросила университет и приехала жить в Москву. Вскоре вышла замуж за Виталия, и у них родился сын Никита. В Москве вела хозяйство, воспитывала сына. В 2000 году Бабенко окончила ВГИК, руководителем курса был Анатолий Ромашин.

Первую роль актриса получила в сериале «Каменская», где снялась в нескольких эпизодах. Затем ее позвали сниматься в сериалы «Мамука» и «Остров без любви», в фильм «Серебряная свадьба». Популярность артистке в России принесла главная роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».

В марте 2014 года Бабенко подписала письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку присоединения Крыма. Однако в 2017 году она заявила, что не подписывала обращение и не знает, каким образом оказалась в списке.

Почему Татьяна Арнтгольц ушла с передачи «Жди меня»

Артистка заявила, что «это были прекрасные пять лет», но происходящее на «Жди меня» требует «огромной эмпатии и вовлечения в непростые судьбы героев».

«Я устала морально и приняла непростое решение покинуть проект. Очень люблю нашу команду, скучаю и благодарю за все эти годы! Я переживала, что оставляю Сашу Лазарева, моего необыкновенного партнера. Уверена, с Аленой Бабенко программа приобретет еще больше душевного тепла и мудрости», — отметила телеведущая в беседе с РБК Life.

Мнение экспертов о перспективах Бабенко в «Жди меня»

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru отметил, что Бабенко справится с ролью ведущей «Жди меня». По его словам, смена модераторов в этой передаче стала доброй традицией.

«За долгое время „Жди меня“ вели различные актеры кино, телевидения и театра, которые играют в спектаклях и коммуницируют со зрителями. Я думаю, Алена справится. Она много лет является ведущей актрисой театра „Современник“. Выходить на сцену, общаться со зрителями, делать это в вежливой и уважительной форме, находить слова, чтобы успокоить отчаявшихся в поиске людей, думаю, это у нее обязательно получится», — добавил Горбунов.

Что Бабенко говорила о своем участии в проекте «Жди меня»

Бабенко заявила, что ей нравится проект, однако решение об участии в нем далось непросто.

«Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем. Но в свое время программу вели Игорь Владимирович Кваша, Михаил Ефремов — актеры моего театра „Современник“, мои коллеги, с которыми я работала в спектаклях. И я подумала, что если они смогли, то и я справлюсь», — отметила она.

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