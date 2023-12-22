Лепс заступился за SHAMAN: кого он призвал наказать за бойкот артиста Григорий Лепс осудил звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс раскритиковал звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с SHAMAN (Ярослав Дронов). Кто объявил бойкот молодому певцу, почему вмешался исполнитель хита «Самый лучший день»?

Почему Лепс заступился за SHAMAN

Певец назвал «испуганными патриотами» звезд, которые отказались петь на одной сцене с Дроновым. По его мнению, произошедшее во время новогоднего шоу «Песня года» — не что иное, как «позор года». Лепс открыто поддержал молодого музыканта, подчеркнув, что некоторые из знаменитостей не были на передовой, поэтому им следует помалкивать о патриотизме.

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — заявил Лепс в разговоре с «Царьградом».

Исполнитель призвал немедленно уволить и оштрафовать человека, который пригласил на шоу объявивших бойкот звезд.

SHAMAN связывают с Лепсом теплые дружеские отношения. По словам молодого музыканта, они часто встречаются на крупных мероприятиях и подолгу беседуют. Сам Лепс отзывался о Дронове положительно, отмечая, что они близкие по духу люди, которые думают схожим образом.

Что случилось на «Песне года»

Во время исполнения финальной песни на новогоднем шоу звезды, среди которых были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Полина Гагарина, игнорировали SHAMAN. Бойкот выражался в том, что именитые певцы старались не встречаться взглядом с Дроновым — только Николай Басков изредка нарушал этот бойкот.

Певец Леонид Агутин и вовсе отказался выходить на одну сцену с SHAMAN и выступал отдельно. Свое решение он объяснил тем, что петь рядом с Дроновым — «это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Полина Гагарина и SHAMAN (Ярослав Дронов) на концерте «Песня года — 2023»

Почему артисты отказываются выступать с SHAMAN

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что исполнители видят неискренность SHAMAN на сцене. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

«Мы приглашали его и не раз. И сюда [на „Золотой граммофон“], и на программы, которые делает „Русское радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — сказал Киселев на премии «Золотой граммофон».

Он отметил, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Также Киселев обвинил певца в том, что он никак не помогает армии.

Сам SHAMAN отверг слухи о том, что он чей-либо проект. SHAMAN считает, что если бы у него была команда продюсеров, стилистов и авторов текстов, то они бы обязательно заявили о себе, ведь его случай — хороший кейс для портфолио.

«Если я и проект, то только Ярослава Дронова. У SHAMAN есть один продюсер, и это Ярослав Дронов. Что касается песен, которые якобы кто-то пишет, якобы кто-то продюсирует, то, согласитесь, если бы такие люди существовали бы в природе, то они сразу бы проявили себя», — подчеркнул Дронов.

Кто из звезд поддерживает SHAMAN

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что считает Дронова талантливым артистом. По его словам, нет никаких сомнений, что музыкант является патриотом своей страны. Своим преемником SHAMAN считает и российский певец Олег Газманов. Он рассказал, что на первой же встрече посоветовал певцу «спилить» дреды, поскольку складывался не тот образ.

Режиссер Никита Михалков также считает музыканта прекрасным певцом. Он говорил, что не имеет ничего против творчества SHAMAN. С ним согласен и заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.

О способностях SHAMAN также положительно отзывалась художественный руководитель проекта «Фактор А» народная артистка СССР Алла Пугачева. SHAMAN хвалила и Пелагея — она называла его голос особенным.

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