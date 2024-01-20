«Все останется при ней»: что известно об отъезде Анны Асти из России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал информацию об отъезде певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) из России. Когда артистка вернется, почему уехала, будут ли концерты?

Когда и почему Анна Асти уехала из России

Согласно информации Telegram-канала Mash, Асти покинула Россию сразу после «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, и отмены концертов. Уточняется, что певица уехала из страны вместе с супругом — предпринимателем Станиславом Юркиным.

«Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после „голой“ вечеринки и отмены концертов. По нашей информации, певица решила переждать зиму и планирует вернуться к частным выступлениям в марте», — писал Mash 19 января.

Источник уточняет, что цены на корпоративные мероприятия с участием Асти претерпели изменения, как и райдер исполнительницы. При этом ближайшие выступления певицы отменили или перенесли.

«Ценник на корпоративы Асти снизился. До „голой“ вечеринки было 10 млн рублей, после стало 7. Райдер тоже претерпел изменения — скромные 600 тыс. рублей. Свет и звук — 500 тыс. и на покушать всего 100 тыс. на всю команду певицы. Сейчас все запланированные концерты отменили или перенесли на другие даты», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

Сможет ли Асти продолжить выступать в России

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин встал на защиту Асти и выразил уверенность в том, что артистка может продолжить работу в России. По его словам, юридических оснований для полной «отмены» Асти в РФ нет.

«Асти хорошая певица. Очень жаль, что надуманные поводы привели к такому решению. Уверен, что певице в глобальном плане ничто не угрожает. Все останется при ней. Нет даже допустимого повода, чтобы говорить в юридическом ключе о наличии для нее каких-либо препятствий петь и работать в России», — заявил Алешкин 20 января в беседе с изданием «ФедералПресс».

Какие концерты Асти отменили

По данным Mash, концерт Асти в Сочи, который должен был состояться в начале 2024 года, был перенесен. Кроме того, под угрозой отмены сейчас находится большой мартовский тур артистки. В некоторых российских городах призывают запретить выступления Асти.

«В начале этого года должен был состояться концерт в Сочи — его перенесли на январь 2025-го. Запланированный мартовский тур пока под вопросом — возможно возобновление, когда шумиха с мутаборской вечеринкой утихнет. Сейчас об этом речи нет. К примеру, в Саратове ветеран СВО предложил отменить концерт Асти, как это было с Арбениной (певица Диана Арбенина, лидер рок-группы „Ночные снайперы“. — NEWS.ru)», — сообщал Mash.

В конце декабря было отменено новогоднее выступление Асти в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области. Вместо певицы выступила Люся Чеботина. Также не состоялся концерт Асти в московском клубе Gipsy, на сцене которого певица должна была появиться в новогоднюю ночь. Ее место на этом мероприятии занял певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли).

В общей сложности из-за отмены новогодних выступлений Асти в столичных заведениях артистка лишилась порядка 13 млн рублей.

От концерта Асти на новогоднем корпоративе в Екатеринбурге отказалась и уральская компания «Сима-ленд». Вместо Анны перед сотрудниками организации выступила Полина Гагарина. Комментируя замену артистов, представитель компании заявил, что причины этого «все понимают».

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