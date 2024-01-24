Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США. Какие еще последние новости о нем известны, сколько продлится «отмена» певца?
Где сейчас находится Киркоров
Филипп Киркоров появился на концерте певицы Мадонны в Нью-Йорке. Артиста заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу Мадонны.
В руках у поп-короля были полные пакеты мерча певицы. Компанию Киркорову составил его новый директор.
Какой долг суд взыскал с Киркорова
Суд взыскал с Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей 00 копеек», — говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что певец погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН.
Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки
В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.
Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.
Помимо этого, поп-короля вырезали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.
Сколько может продлиться «отмена» Киркорова
По данным MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлен как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.
Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле он собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.
Также музыканта убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.
При этом музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Он считает, что весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.
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