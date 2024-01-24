Филипп Киркоров: последние новости 24 января, куда уехал, отмены концертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США. Какие еще последние новости о нем известны, сколько продлится «отмена» певца?

Где сейчас находится Киркоров

Филипп Киркоров появился на концерте певицы Мадонны в Нью-Йорке. Артиста заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу Мадонны.

В руках у поп-короля были полные пакеты мерча певицы. Компанию Киркорову составил его новый директор.

Какой долг суд взыскал с Киркорова

Суд взыскал с Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей 00 копеек», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что певец погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН.

Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Помимо этого, поп-короля вырезали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько может продлиться «отмена» Киркорова

По данным MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлен как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле он собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также музыканта убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Он считает, что весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

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