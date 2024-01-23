«Царьград»: посредник Киркорова пытался дать деньги пострадавшему охраннику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

«Царьград» сообщает, что певец Филипп Киркоров через переговорщика пытался передать деньги охраннику концертного зала «Крокус Сити Холл» Александру Короткому, который получил травмы в результате падения со сцены, когда артист проходил рядом. Как сообщил в беседе с изданием адвокат Сергей Васильев, представляющий интересы Короткого, пострадавший отказался от сделки.

Конечно же, приехал не сам Киркоров. <...> Прибыл переговорщик. Представился Игорем. Я не стал с него требовать никаких подтверждений регалий, но мне сказали, что это от Киркорова человек, — рассказал юрист.

По информации издания, переговорщик пытался передать Короткому некую сумму, однако тот отказался принимать деньги, выдвинув встречное предложение. Адвокат рассказал «Царьграду», что охранник потребовал, чтобы Киркоров на камеру извинился конкретно перед ним и чтобы запись была обнародована в публичном пространстве, а вопрос материальной компенсации пострадавший обсуждать отказался.

Издание добавляет, что в итоге Киркоров отказался от предложения пострадавшего и на этом переговоры были окончены.

Ранее «Царьград» сообщал, что Филипп Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» столкнул охранника со сцены. Мужчина получил травмы.