«Царьград»: Киркоров столкнул охранника со сцены

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Филипп Киркоров

«Царьград» сообщает, что певец Филипп Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» столкнул охранника со сцены. Мужчина получил травмы.

Как пишет издание, на записи камеры наблюдения видно, что охранник стоял на краю сцены, обеспечивая безопасность певца, и в момент, когда Киркоров проходил мимо, мужчина упал со сцены, после чего артист, обернувшись, что-то крикнул. Уточняется, что охранник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Врачи диагностировали у сотрудника службы безопасности травму спины. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее Киркоров признался, что после исполнения роли черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» зарекся играть нечисть. Певец считает, что та роль была проклятой, и он даже пошел в храм к священнику, который запретил артисту примерять на себя сценический образ, ассоциирующийся со злом. Новогодний мюзикл по мотивам повести Николая Гоголя вышел в 2001 году. Киркоров сыграл в нем черта, который ходил по деревне и пытался уговорить сельчан продать ему душу. Как и в каноничном сюжете, черта обхитрил простой кузнец.