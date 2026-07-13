Путин вручил кубки ОНФ охранникам Старобельского колледжа

Президент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта «Все для победы!» охранники ЛГПУ Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин (награждены за спасение 30 студентов при атаке колледжа беспилотниками со стороны ВСУ)

Президент РФ Владимир Путин вручил кубки Общероссийского народного фронта победителям специальной номинации «Все для Победы», передает РИА Новости. Среди награжденных — охранники Старобельского педагогического колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Благодаря их действиям удалось спасти 30 человек.

Васильченко и Тараскин спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие. Они не уходили с обстреливаемой территории, под огнем открывали входы и ворота, чтобы ребята могли выбраться, а двух девушек с травмами ног вынесли на руках в безопасное место.

Еще одну награду получил Шамиль Устарбеков из Дагестана. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он, не думая о собственной безопасности, помогал людям, которых сносило потоком. Его самого унесло течением, и лишь спустя несколько дней он был найден.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России информацию о результатах расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Кроме того, омбудсмен подчеркнула на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области», что российская сторона в ближайшее время в обязательном порядке направит все необходимые сведения.