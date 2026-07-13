Путин вручил кубки ОНФ охранникам Старобельского колледжа

Президент РФ Владимир Путин вручил кубки Общероссийского народного фронта победителям специальной номинации «Все для Победы», передает РИА Новости. Среди награжденных — охранники Старобельского педагогического колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Благодаря их действиям удалось спасти 30 человек.
Васильченко и Тараскин спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие. Они не уходили с обстреливаемой территории, под огнем открывали входы и ворота, чтобы ребята могли выбраться, а двух девушек с травмами ног вынесли на руках в безопасное место.
Еще одну награду получил Шамиль Устарбеков из Дагестана. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он, не думая о собственной безопасности, помогал людям, которых сносило потоком. Его самого унесло течением, и лишь спустя несколько дней он был найден.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России информацию о результатах расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Кроме того, омбудсмен подчеркнула на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области», что российская сторона в ближайшее время в обязательном порядке направит все необходимые сведения.