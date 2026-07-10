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10 июля 2026 в 16:13

ООН заинтересовалась расследованием атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Лантратова: ООН запросила информацию о результатах расследования в Старобельске

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России информацию о результатах расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Выступая на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области», омбудсмен подчеркнула, что российская сторона в ближайшее время в обязательном порядке направит все необходимые сведения, передает ТАСС.

Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования, — сказала Лантратова.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявлял, что Россия до сих пор не получила от ООН содержательного ответа на обращение Москвы в связи с ударом ВСУ по Старобельску. По его словам, все письма, поступавшие от генерального секретаря организации, носили крайне разочаровывающий характер.

Постпред России при организации Василий Небензя отметил, что западные страны заняли циничную позицию в ООН по вопросу террористической атаки ВСУ на колледж. По его словам, на заседании Совета безопасности организации украинская сторона всячески отрицала произошедшее, в том числе факт гибели несовершеннолетних.

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