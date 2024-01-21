Названа причина отъезда Анны Асти из России StarHit: отъезд Анны Асти из России связан с операцией на ступне

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Анна Асти уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне, сообщает StarHit со ссылкой на инсайдер из близкого окружения певицы. По данным издания, операцию провели в начале месяца, как и планировалось, и она прошла успешно.

Источник утверждает, что у певицы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. По данным StarHit, из-за судорог в ноге девушка не могла нормально передвигаться. Осенью в одном из интервью она продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Утверждается, что отъезд Асти из России никак не связан с ее «отменой» после участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Вскоре артистка намерена вернуться в Россию и продолжить работу.

СМИ писали, что певица уехала из страны вместе с супругом — предпринимателем Станиславом Юркиным. Концерт Асти в Сочи, который должен был состояться в начале 2024 года, был перенесен. Кроме того, под угрозой отмены сейчас находится большой мартовский тур артистки. В некоторых российских городах призывают запретить выступления Асти.