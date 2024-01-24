Прилучный, муж-одноклассник, сын: как живет актриса Карина Разумовская

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Карина Разумовская

Актриса Карина Разумовская активно снимается в кино и играет в театре. Что известно про ее личную жизнь, в каких проектах сейчас задействована артистка?

Чем известна Разумовская

Карина Разумовская родилась 9 марта 1983 года в Санкт-Петербурге. После окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства в 2004 году она была принята в труппу Большого драматического театра.

Популярность пришла к Разумовской в 2005 году после выхода сериала «Адъютанты любви», где она исполнила роль Ольги Лопухина.

Также она снималась в проектах «Первый дома», «Все смешалось в доме...», «Серебряный самурай», «Каменская 5», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Мой», «Пилот международных авиалиний», «Мальчики», «Обратная сторона Луны», «Один на всех», «Под прикрытием», «Балабол», «Уйти, чтобы вернуться», «Мажор», «Соучастники», «Мажор 2», «Ивановы-Ивановы», «Мажор 3», «Предок», «Хрустальный», «Катюша» и других.

Всего в фильмографии артистки более 70 работ.

Что известно о личной жизни Разумовской

Первым супругом Карины Разумовской был актер Артем Карасев. Пара поженилась в 2005 году, развелась в 2009 году.

«Наша жизнь проходила чересчур эмоционально и конфликтно. У каждого были свои „тараканы“, которые мешали найти общий язык, и в итоге отношения попросту себя исчерпали. Но я ни о чем не жалею, это был хороший опыт», — делилась Разумовская.

В 2018 году артистка вышла замуж за одноклассника, бизнесмена Егора Бурдина. В 2019 году у супругов родился сын Платон.

Что Разумовская говорила про Прилучного

Карина Разумовская признавалась, что сначала коллега по фильму «Мажор» Павел Прилучный показался ей высокомерным.

«Мы встретились на пробах „Мажора“ два года назад. Сидим всей командой в студии, ждем Пашу, а он безбожно опаздывает. Я злая, нервная — пора на вокзал, „Сапсан“ в Петербург отходит через три часа, а его все нет. И вот дверь открывается, заходит Павел — такая немножко звезда... Терпеть не могу высокомерия. В театре играю с Фрейндлих, Басилашвили, Усатовой, Крючковой, но даже актеры такого уровня никогда не позволяют себе взгляда сверху. А тут мальчик... Я тогда даже не знала, кто это. Поздоровались, познакомились. Выходим с ним на площадку и играем сцену, где моя героиня отвешивает „мажору“ пощечину. Ох, с каким удовольствием я это сделала!» — вспоминала она.

Однако позже актриса поняла, что Прилучный на самом деле является скромным, ранимым и застенчивым человеком.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Прилучный

О чем Разумовская просила продюсеров «Мажора»

В 2023 году Карина Разумовская призналась, что попросила продюсеров «Мажора» «убить» свою героиню Викторию Родионову. По ее словам, некоторые зрители стали ассоциировать ее с этим персонажем.

Также Разумовская объяснила, что ее героиня была максимально раскрыта и не нуждалась в продолжении.

«Мне кажется, это правильно. Выстрел в спину в последнем кадре третьего сезона — хорошая точка. Родионова красиво умерла, а Паша Прилучный, вернее Игорь Соколовский, вроде выжил», — добавила актриса.

Чем сейчас занимается Разумовская

Карина Разумовская продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Калека с острова Инишмаан», «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание», «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце» и «В поисках утраченного времени».

В 2023 году артистка снялась в проектах «Райцентр», «Арт и Факт» и «Большой дом». Также в скором времени выйдут картины «Последний хранитель Беловодья», «Трасса» и «Здесь все свои» с ее участием.

Читайте также:

«Зайцев+1», Бербер, фотография: куда пропала актриса Наталья Костенева

Цыганов, смерть матери, семь детей: куда пропала актриса Ирина Леонова

Украина, роман с Корешковым, критика: как сейчас живет актриса Юлия Хлынина