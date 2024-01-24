«Зайцев+1», Бербер, фотография: куда пропала актриса Наталья Костенева

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Наталья Костенева

Актриса Наталья Костенева в последний раз снималась в кино в 2015 году. Куда пропала звезда ситкома «Зайцев+1», как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Костенева

Наталья Костенева родилась зимой 1984 года в Казахстане. В 2005 году она окончила театральное училище имени Б. В. Щукина и присоединилась к труппе театра Табакова.

«Для меня самой поступление было полной неожиданностью. Родители просто предложили съездить в Москву, а уже на месте решили, что я попробуюсь в Щукинское училище. Конечно, я знала басню и стихотворение, даже пела что-то. Чем зацепила комиссию? Возможно, тем, что читала много собственных стихов», — вспоминала Костенева.

Дебют актрисы в кино состоялся в 2004 году в эпизоде картины «Благословите женщину». После этого она снималась в проектах «Счастливы вместе», «Путейцы», «Репетитор», «Две сестры», «Ермоловы», «Отцы и дети», «Аннушка» и других.

Популярность Костеневой принесла роль Насти в ситкоме «Зайцев+1». Проект выходил на канале ТНТ с 2011 по 2014 год.

«Мне кажется, я вообще не похожа на Настю. Я — актриса, воспитанная вахтанговской школой. Читала, наверное, побольше нее, и у нас совершенно разные интересы. Мы даже внешне с ней разные, поскольку у меня кудрявые волосы, которые для съемок приходилось постоянно выпрямлять, и я совершенно иначе одеваюсь. Меня даже часто спрашивают: «А где пышные формы, которые мы видели на экране? Поролон подкладывали?» — рассказывала актриса.

Также артистка играла в картинах «Деньги», «В Москве всегда солнечно», «Подарок с характером», «Одной левой». Всего в ее фильмографии на данный момент 18 работ.

В 2016 году Костенева вышла замуж за Вадима Жирнова. Мужчина работает в банковской сфере.

Чем еще увлекается Костенева

В 2016 году Наталья Костенева дебютировала в роли фотографа. Героиней ее фотосессии стала актриса Зоя Бербер, съемка прошла в усадьбе Деда Мороза в Москве.

Артистка рассказывала, что увлеклась фотографией несколько лет назад.

«Началось все лет пять назад с того, что я друзей-актеров снимала на старенький фотоаппарат Canon, который мне подарил папа. Обычно как бывает в компаниях: все встречаются просто поболтать и выпить, например, вина, а я прихожу не просто так. У меня всегда с собой фотоаппарат, и я прямо на месте провожу фотосессию. На что я только не снимаю! И на Mark, и на Leica, и на iPad, и на iPhone. Фотографирую в основном друзей, а это актеры, режиссеры, художники, дизайнеры, творческие личности — мне нравятся их лица, они меня вдохновляют», — делилась артистка.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Наталья Костенева

Костенева объясняла, что фотографировала именно Бербер, поскольку она является ее подругой и музой.

«Зоя — моя хорошая подруга и моя муза. Мы снимали в октябре в московской усадьбе Деда Мороза — с точки зрения локации там оказалось все, что нам нужно: и лилии, и лодка. Снимали в октябре, было уже достаточно холодно, а в кадре она — в открытых летних нарядах: стойко выдержала целый день, ни разу не пожаловалась. Настоящий профессионал», — отмечала актриса.

Чем сейчас занимается Костенева

Наталья Костенева последний раз снималась в кино в 2015 году — тогда вышел сериал «Паранолики».

При этом актриса продолжает играть в театре. Она задействована в спектаклях «Лицедей», «Отцы и дети» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Также Костенева занимается живописью.

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