Первый канал покажет сериал об «охотнике на маньяков»

Первый канал начнёт показ сериала «Хрустальный» об «охотнике на маньяков», который возвращается в родной город и сталкивается с травмирующими воспоминаниями. В рейтинге «Кинопоиска» картина вошла в топ-250 лучших мировых сериалов за всё время, сообщает пресс-служба телеканала.

Показ начнётся 23 января в 22:00 мск.

Режиссёром выступил Душан Глигоров, сценаристами Игорь Мишин и Олег Маловичко, уже создавший популярный сериал о борьбе с серийными убийцами «Метод». В сериале сыграли Антон Васильев, известный по роли в «Звоните ДиКаприо», Николай Шрайбер, снявшийся в «Аритмии». Также Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Дмитрий Куличков и Карина Разумовская.

Создатели «Хрустального» уверяют, что их сериал не соревнуется с «Настоящим детективом», а поднимает тему насилия над детьми и напоминает, что полученные в детстве психологические травмы влияют на жизнь и характер и много лет спустя. К тому же это личное высказывание сценариста Олега Маловичко, который сам в детстве пережил травмирующий опыт, — описал впечатления кинокритик Михаил Рузманов.

Режиссёр Родион Чемонин сравнил сериал с экранизациями детективов Жана-Кристофа Гранже, назвал его интригующим и таинственным.

Ранее сообщалось, что Первый канал стал лидером новогоднего эфира. Самыми популярными телепрограммами новогодней ночи стали обращение президента России, шоу «Новогодняя ночь. 30 лет спустя» на Первом канале и советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию».