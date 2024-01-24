Скандал на шоу «Голос»: почему хотят убрать Зиверт, при чем тут Пугачева

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Юлия Зиверт

Премьера нового сезона шоу «Голос» обернулась скандалом для певицы Юлии Зиверт, которая стала одной из наставниц проекта. Зрители требуют убрать ее из программы. В чем причина?

Почему зрители требуют убрать Зиверт из «Голоса»

Девятый сезон передачи вышел на Первом канале 19 января 2024 года. Наставниками стали Владимир Пресняков, Антон Беляев, Полина Гагарина и Юлия Зиверт.

В комментариях зрители возмущены участием Зиверт в проекте, а также ее поведением. По их мнению, певицу необходимо убрать из шоу.

Поклонники «Голоса» вспомнили об объятиях Зиверт с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, а также об отсутствии музыкального образования. Кроме того, они недовольны поведением исполнительницы. По их мнению, она недостаточно серьезно оценивает конкурсантов и кривляется.

«Зиверт сидит в жюри, при этом не имея музыкального образования. Прикольно»;

«По какой причине Зиверт взяли в жюри? Человек без музыкального образования, недавно с Пугачевой обнималась. Да уж»;

«Зачем позвали Зиверт? Бездарная певица, песни на один лад. Глупое решение»;

«Зиверт кривляется как мартышка. Уберите ее из шоу»;

«Зиверт — просто кошмар! Ее надо убрать», — пишут зрители.

Почему Зиверт стала наставником «Голоса»

По мнению телекритика Александра Горбунова, Зиверт прекрасно работает с аудиторией во время концерта, а ее композиции несут людям правильный и нужный посыл. Он считает, что певица хорошо себя проявит в качестве наставника шоу «Голос», поскольку сумеет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры.

«Я думаю, в качестве наставника она себя очень хорошо проявит, ей есть что дать своим подопечным. Она также будет внимательно выслушивать всех конкурсантов и принимать решение исходя из своей точки зрения, а не потому что надо кого-то быстро набрать. В этом смысле Зиверт — самодостаточный человек, четко достигающий целей, которых хочет достичь. Она сможет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры. Я думаю, тот посыл, который она несет в своих песнях, очень правильный и нужный, поддерживает много людей», — объяснял Горбунов NEWS.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Юлия Зиверт

Что Зиверт говорила про спецоперацию

В 2022 году Юлия Зиверт в соцсетях прокомментировала отношение людей к спецоперации. Она опубликовала снимок шахматной доски, на которой написала частые комментарии из интернета. В одних говорится, что неправильно молчать по поводу СВО, в других — что нужно молиться.

Под фото артистка напомнила, что каждый человек может по-своему переживать и правильной реакции не существует.

«Я молю прощения у Вселенной за человечество в целом. Каждый имеет право переживать это темное время так, как чувствует. Точка. И даже после самой темной ночи наступает рассвет. Точка», — написала она.

В 2023 году Зиверт оказалась в центре скандала после выступления на фестивале VK Fest в Москве. Некоторые зрители услышали в ее фразе «нет монет» антивоенное заявление.

При этом певица подобные обвинения отрицала. Также Зиверт опровергла слухи о том, что уехала за границу.

«В последнее время меня так и хотят уличить в том, что я уехала из России, жила на Бали более года, ожидая лучшие времена. И сейчас вот эта провокация. Все это время я живу и работаю у себя на родине — в России, для своего любимого слушателя. Только гастролирую не так часто, как раньше, в связи с проблемами со здоровьем, но уж точно я никуда не уехала отсиживаться. В сотый раз отмечу: на Бали ровно месяц мы с командой писали альбом. И песня „Место“, которая в него войдет, имеет более глубокий смысл, чем СМИ или диванные критики хотят в нее вложить. Я думаю, каждый человек мечтает о месте, где нет монет, где не важен цвет, где постоянно свет. И творчество Zivert исключительно об этом!» — заявила исполнительница KP.RU.

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