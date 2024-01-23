«Уймите Гагарину!»: зрители «Голоса» поспорили о новом сезоне шоу Зрители шоу «Голос» поспорили в Сети из-за нового сезона шоу

Новый сезон музыкального шоу «Голос» на Первом канале вызвал бурное обсуждение и споры в Сети, передает aif.ru. В частности, зрители не сошлись во мнениях по поводу состава жюри. В этом году кресла наставников заняли Владимир Пресняков, Антон Беляев, Полина Гагарина и Зиверт. Кроме этого, некоторых пользователей возмутила особенность шоу: члены жюри могут блокировать выбор «соседа по красным креслам» специальной кнопкой.

Уймите Гагарину! Это не ее личный бенефис, а конкурс! Шанс для молодых и талантливых людей заявить о себе. А вместо них на первом плане разборки... Конкурсанты как бы вторичны. Стоят и ждут, когда Гагарина угомонится и наконец жюри вспомнит о них! А жюри так увлечено собой, что забывает спросить имя участника! — высказался один из зрителей.

Другой пользователь заявил, что наставникам «Голоса» необходимо следить за высказываниями после выступлений участников. Комментируя поведение членов жюри, зрители вспомнили покойного композитора Александра Градского, который ранее при судействе, по их словам, внимательно выслушивал каждого из конкурсантов.

Наставникам надо взвешивать свои слова, ну, или хотя бы делать вид, что умный. А они кнопками «блока» балуются, а потом по полчаса выясняют отношения, наплевав на участника. Помню, как Градский внимательно слушал... Каждое его слово было на вес золота... А нынешние только кривляются и рисуются. Наболело! — пишет пользователь.

Ранее сообщалось, что первый день съемок нового сезона «Голоса» закончился уходом Гагариной. Певица заявила, что участники ее «травмировали и использовали». Конфликт возник после того, как на сцене выступила конкурсантка с песней «Спектакль окончен», к ней повернулись Гагарина и Владимир Пресняков. Участница шоу поблагодарила артистку, однако в наставники выбрала музыканта, это очень расстроило Гагарину.