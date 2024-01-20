«Травмировали и использовали»: Гагарина обиделась на участников «Голоса» Полина Гагарина ушла из шоу «Голос» в первый день съемок нового сезона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Первый день съемок нового сезона шоу «Голос» закончился уходом певицы Полины Гагариной, которая является наставником в проекте, пишет StarHit. Звезда заявила, что участники «травмировали и использовали» ее.

Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили спасибо, но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне, — сказала Гагарина.

Конфликт возник после того, как на сцене выступила последняя конкурсантка — 29-летняя Анастасия Паньшина. Девушка исполнила песню «Спектакль окончен», после чего к ней повернулись Гагарина и Владимир Пресняков. Участница шоу поблагодарила певицу, однако в наставники выбрала музыканта, это очень расстроило Гагарину. К ней подбежал Антон Беляев и вывел из студии. Спустя время певица все же вернулась в кресло наставника.

Когда в кресло сел Владимир Пресняков в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. А мечты должны сбываться, — объяснила свой выбор Анастасия.

В декабре стало известно, что место Басты среди наставников «Голоса» займет исполнительница Zivert. Певица отметила, что находится в творческом поиске, поэтому зрителям и участникам стоит ждать от нее много экспериментального звучания. Также артистка пообещала полную самоотдачу во время работы над шоу.