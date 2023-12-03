Названо имя нового члена жюри шоу «Голос» Первый канал сообщил, что Zivert вошла в состав жюри шоу «Голос»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Zivert

В Москве стартуют съемки нового сезона музыкального шоу «Голос», сообщила пресс-служба Первого канала. В этом году в составе жюри представлены Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев, а место Басты (Василий Вакуленко) займет Zivert (Юлия Зиверт).

Путь Zivert в конкурсе еще не начался, он абсолютно непредсказуем и она пройдет его на глазах у всей страны, — говорится в сообщении.

Сама исполнительница отметила, что находится в творческом поиске, поэтому зрителям и участникам стоит ждать от нее много экспериментального звучания. Также артистка пообещала полную самоотдачу во время работы над шоу.

В слепых прослушиваниях примут участие 128 вокалистов, уже прошедших предварительный кастинг. После первого этапа в конкурсе останется 48 претендентов — по 12 человек в команду каждого наставника. Как и в прошлом году, ведущей шоу станет Яна Чурикова.

Ранее стало известно, что руководство Первого канала решило вернуть в эфир давнее телешоу, которое было популярно в нулевых — «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном. Передача выходила в эфир с 2000-х с перерывами в несколько лет. Основу шоу составляло обсуждение авторского кино. Как правило, «Закрытый показ» выходил в эфир после телепремьеры фильма. Студия была разделена на две части: тех, кому картина понравилась, и тех, кто ее критиковал.