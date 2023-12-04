Телекритик объяснил выбор нового наставника шоу «Голос» Телекритик Горбунов: Zivert привьет правильные ориентиры подопечным в «Голосе»

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Певица Zivert

Певица Zivert (Юлия Зиверт) прекрасно работает с аудиторией во время концерта, а ее композиции несут людям правильный и нужный посыл, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его мнению, артистка хорошо себя проявит в качестве наставника шоу «Голос», так как сможет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры.

Я думаю, в качестве наставника она себя очень хорошо проявит, ей есть что дать своим подопечным. Она также будет внимательно выслушивать всех конкурсантов и принимать решение исходя из своей точки зрения, а не потому что надо кого-то быстро набрать. В этом смысле Zivert — самодостаточный человек, четко достигающий целей, которых хочет достичь. Она сможет привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры. Я думаю, тот посыл, который она несет в своих песнях, очень правильный и нужный, поддерживает много людей, — считает Горбунов.

Телекритик сравнил Zivert с певицей Елкой. По мнению Горбунова, у обеих исполнительниц светлые и добрые песни, которые могут поддержать любого зрителя.

Ранее сообщалось, что в составе жюри шоу «Голос» представлены Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев, а место Басты (Василий Вакуленко) займет Zivert (Юлия Зиверт). Сама исполнительница отметила, что находится в творческом поиске, поэтому зрителям и участникам стоит ждать от нее много экспериментального звучания. Также артистка пообещала полную самоотдачу во время работы над шоу.