Будни стюардессы, жизнь в Азии: что известно о новом наставнике «Голоса» Первый канал: Zivert стала новым членом жюри шоу «Голос»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Певица Zivert

Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет новым наставником шоу «Голос» на Первом канале. Что известно об артистке, почему она пришла в проект, когда работала стюардессой и жила в Азии?

Что Zivert сказала об участии в «Голосе»

В Москве стартуют съемки нового, 12-го сезона музыкального шоу «Голос». Как сообщили в пресс-службе Первого канала, в этом году в составе жюри представлены Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев, а место Басты (Василий Вакуленко) займет Zivert. Ведущей шоу будет Яна Чурикова, которая в 11-м сезоне сменила на посту Дмитрия Нагиева.

«Путь Zivert в конкурсе еще не начался, он абсолютно непредсказуем, и она пройдет его на глазах у всей страны», — говорится в сообщении.

Сама певица рассказала, что музыка для нее является синонимом любви, в которой важно уметь отдавать. Zivert отметила, что ей «хочется делиться лучшим».

«„Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», — сказала артистка StarHit.

Zivert примет участие в слепых прослушиваниях. Ей, как и другим членам жюри, предстоит отобрать из 128 вокалистов только 12 человек, которые займут место в ее команде. После первого этапа в конкурсе останется лишь 48 претендентов, которые поборются за главный приз. В прошлом году им была статуэтка в виде руки с микрофоном, контракт на запись песен и миллион рублей.

Как прославилась Zivert

Будущая певица родилась в 1990 году в Москве. Zivert большую часть жизни провела в Одессе, хотя семья часто путешествовала. Звезда рассказывала в одном из интервью, что с детства хотела стать артисткой, поэтому устраивала домашние концерты для домочадцев.

«Я всегда мечтала петь, всегда мечтала заниматься музыкой. Я даже по метро ходила в наушниках, танцуя, будто в своем клипе. Мне все равно было, как на меня смотрят люди», — рассказывала артистка на программе «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.

После окончания школы Zivert поступила поступила в вуз на дизайнера одежды, однако ей пришлось отчислиться из-за финансовых проблем. Будущая певица какое-то время зарабатывала будучи флористом, однако позже устроилась стюардессой в «Аэрофлот». Она понимала — эта работа временная. Вместе с тем, Zivert провела в воздухе четыре года своей жизни.

«Какой-то момент мне стали тяжело даваться перелёты, и путешествия перестали приносить мне радость. Когда из года в год ты посещаешь одни и те же страны, то это начинает приедаться. Также стало приходить понимание того, что у тебя совсем отсутствует земная жизнь, что ты существуешь отдельно от нее, от своих друзей и родственников, и меня стало накрывать чувство одиночества. В какой-то момент моя душа захотела творческого порыва, потому что каждый день ты с зализанным пучком, с бесцветным лаком для ногтей и в одной и той же форме. Душа требовала набить татуировки, покраситься в малиновый цвет, вставить кольцо в нос. Когда я ушла с работы, то ощутила легкость, творческий полет», — рассказала Zivert в одном из интервью.

В 2015 году, до начала своей музыкальной карьеры, звезда публиковала в социальных сетях фотографии с молодым человеком по имени Евгений, который на тот момент работал диджеем. Судя по этим кадрам, пара часто путешествовала и много времени проводила в Азии.

В 2016 году девушка выиграла Всероссийский вокальный конкурс и почти сразу решила брать уроки в московской вокальной студии Vocal Mix. В 2017 году артистка опубликовала на своем YouTube-канале композицию «Чак», а спустя две недели выложила клип. Через полгода артистка представила фанатам песню и клип «Анестезия».

Талант Zivert заметил лейбл «Первое музыкальное издательство», с которым на тот момент работали Feduk, Monatik, Нюша, Дима Билан, Ева Польна, IOWA и другие звезды.

Первый альбом Vinyl #1 Zivert вышел в сентябре 2019 года, а второй — Vinyl #2 она представила фанатам спустя два года — в октябре 2021 года. С 2020 года Зиверт заострила внимание на коллаборициях и выпустила несколько совместных работ.

В 2018 году вышла композиция певицы «Life», которая стала самым разыскиваемым синглом в Shazam за 2019 год, а также занял первую строчку самых популярных треков 2019 года по версии Яндекс. Музыки и второе место в рейтинге самых прослушиваемых треков в России по версии Apple Music.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Концерт певицы Zivert

Почему Zivert пропадала на полгода

В 2023 году певица внезапно пропала со страниц СМИ. В июне она рассказала StarHit, что все это время проходила перезагрузку ментального и физического здоровья.

«Сначала по состоянию здоровья я вообще не могла выходить на сцену, потом какое-то время у меня не было возможности выступать в полную силу. На предыдущих концертах мне приходилось сокращать движения, чтобы не навредить себе и не откатиться назад, так как восстановление было очень сложным», — сказала артистка.

В этот момент Zivert закрылась от людей и ушла из социальных сетей, желая все время проводить дома. На фоне происходящего артистка переживала, что ее забудут.

«Очень переживала, что прежняя „я“ может уже не вернуться. И очень переживала, что люди меня попросту забудут. Было ощущение, что жизнь проносится мимо меня... А я отчаянно пыталась бороться с этим состоянием, но в какой-то момент поняла, что единственный вариант — сдаться», — отмечала певица.

Однако 11 июня в Перми состоялся сольный концерт Zivert, на который пришло 75 тысяч человек. Зал подпевал хитам артистки и скандировал ее имя.

«У меня случилось осознание: что бы ни приходило новое, как бы ни менялись тренды, какого разнообразия ни было бы на музыкальном рынке, а все-таки Zivert — это музыка в „долгий плейлист“», — объяснила артистка.

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