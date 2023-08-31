Zivert уволила директора после махинаций с продажами билетов

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) сообщила об увольнении концертного директора Влада Полякова. По словам исполнительницы, на протяжении четырех лет он занимался несанкционированными продажами билетов на ее выступления и создавал трудности в работе с организаторами концертов. Артистка представила новую команду и поблагодарила поклонников за поддержку.

Друзья, спасибо всем за обратную связь. Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течении четырех лет. Слава Богу, мир так устроен, что все тайное рано или поздно становится явным. Сейчас этот департамент у нас зачищен. Влад Поляков уволен. Чистый лист! Мы выстроим правильную систему на месте тех руин, что оставили предыдущие пассажиры, — заявила исполнительница.

Певица представила коллегам нового концертного директора Евгению Лазаревскую и пообещала, что теперь ее команда будет действовать прозрачно и грамотно.

Ранее Zivert вошла в список лучших российских исполнителей 2022 года по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным опроса, лучшим певцом 2022 года стал Олег Газманов, а лучшей певицей была выбрана Полина Гагарина. Далее в списке оказались SHAMAN (Ярослав Дронов), Алла Пугачева, Николай Басков, Валерия, Лариса Долина, Юлия Чичерина, София Ротару, Елена Ваенга, Пелагея и Земфира.