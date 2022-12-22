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Россияне выбрали лучших певцов и певиц года

Лучшей певицей и певцом года стали Олег Газманов и Полина Гагарина

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса, согласно которым лучшим певцом 2022 года стал Олег Газманов, а лучшей певицей была выбрана Полина Гагарина. Оба исполнителя получили по 14% голосов.

На втором месте среди мужчин оказался SHAMAN (Ярослав Дронов), набрав 13%, а среди женщин — Алла Пугачева (8%). Третью строчку рейтинга заняли Николай Басков (9%) и Валерия (7%).

На музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% vs. 1% среди 18-24-летних), — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Россияне выбрали три главных события уходящего года. Согласно данным ВЦИОМа, на первое место попала специальная военная операция на Украине, которую выбрали 62% опрошенных. На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%).

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