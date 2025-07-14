Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 11:47

Врачи оценили идею передачи части обязанностей фельдшерам

Треть врачей высказалась против передачи части обязанностей фельдшерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство врачей (38,8%) готовы передать задачи по профилактике заболеваний и ведению документации среднему медицинскому персоналу, сообщает РБК со ссылкой на опрос приложения «Справочник врача». Треть опрошенных специалистов (33,6%) негативно относятся к делегированию фельдшерам и акушерам обязанностей участковых врачей.

Нейтрально отнеслись к инициативе 27,6% респондентов. Доверить среднему медперсоналу некоторые задачи (выписку справок, рецептов и больничных листов) готовы 80,2% врачей. Передать фельдшерам профилактические задачи, в том числе вакцинацию и диспансеризацию, согласны 79,1% участников опроса.

Менее 3% опрошенных готовы доверить акушерам и фельдшерам диагностику и лечение заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями. Передачу им выполнение врачебных манипуляций поддерживают чуть более 5% респондентов из 1,5 тысячи опрошенных.

Ранее депутат Госдумы Вероника Власова сообщила, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу приказ Минздрава, разрешающий фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Мера будет исполняться при нехватке специалистов. Новые полномочия среднего медицинского персонала будут распространяться на работу терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Решение о передаче таких функций принимает руководитель медицинской организации.

врачи
опросы
фельдшеры
здравоохранение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер режиссер «Каменской» Юрий Мороз: что известно, причина смерти
На Украине женщину осудили за публикации против УПЦ
Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море
Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья
Медведчук раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для своих избирателей
Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике
Россияне не заметили землетрясение магнитудой 5,5
Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину
«Ощущение отдушины»: кинокритик о становлении Мороза как режиссера
В Госдуме ответили, какую цену заплатит Европа за поставки оружия ВСУ
Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России
Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик
Названы неочевидные причины «раскалывания» головы по ночам
В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения
Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил
Песков раскрыл, чем важен визит Келлога на Украину для России
В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину
«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.