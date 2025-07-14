Врачи оценили идею передачи части обязанностей фельдшерам

Большинство врачей (38,8%) готовы передать задачи по профилактике заболеваний и ведению документации среднему медицинскому персоналу, сообщает РБК со ссылкой на опрос приложения «Справочник врача». Треть опрошенных специалистов (33,6%) негативно относятся к делегированию фельдшерам и акушерам обязанностей участковых врачей.

Нейтрально отнеслись к инициативе 27,6% респондентов. Доверить среднему медперсоналу некоторые задачи (выписку справок, рецептов и больничных листов) готовы 80,2% врачей. Передать фельдшерам профилактические задачи, в том числе вакцинацию и диспансеризацию, согласны 79,1% участников опроса.

Менее 3% опрошенных готовы доверить акушерам и фельдшерам диагностику и лечение заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями. Передачу им выполнение врачебных манипуляций поддерживают чуть более 5% респондентов из 1,5 тысячи опрошенных.

Ранее депутат Госдумы Вероника Власова сообщила, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу приказ Минздрава, разрешающий фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Мера будет исполняться при нехватке специалистов. Новые полномочия среднего медицинского персонала будут распространяться на работу терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Решение о передаче таких функций принимает руководитель медицинской организации.