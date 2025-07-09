Путин стал примером нравственных ориентиров у россиян ВЦИОМ: россияне начали чаще ориентироваться на Путина в нравственности и морали

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг моральных авторитетов среди россиян, показало исследование ВЦИОМ. За последние 20 лет число тех, кто считает его образцом нравственности, увеличилось вдвое, сообщается на сайте центра.

Согласно данным опроса, вторую позицию занял народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков, третью — патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Исследователи отметили, что мораль и нравственность формируют основу общества, задавая рамки дозволенного и регулируя социальное поведение. Однако в современном российском обществе ощущается нехватка фигур, воспринимаемых как нравственные ориентиры, указали в аналитическом центре.

Большинство респондентов (67%) убеждены, что базовые моральные нормы остаются неизменными с течением времени. Среди наиболее безнравственных поступков россияне выделили действия, разрушающие доверие между людьми (33%), преступления (16%) и проявления неуважения к окружающим и Родине (14%).

Аналитики ВЦИОМ подчеркнули, что россияне все реже готовы жертвовать моральными принципами ради успеха: за 20 лет доля таких людей сократилась вдвое. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 20 июня 2025 года по телефону с участием 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее опрос показал, что Путину доверяют 79,3% жителей России. Исследование ВЦИОМ показало, что работу главы государства одобряют 76,3% респондентов.