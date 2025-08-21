Музыканту Джарахову пришлось извиниться за оскорбления россиян Блогер Джарахов признался в любви к России после отмены его выступлений

Музыкант и блогер Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян после того, как его концерт отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», он очень любит Россию и всю свою жизнь посвятил соотечественникам.

Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнес. Это было оскорбительно и неправильно, — отметил Джарахов.

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступит на дне рождения чихуа-хуа за €150 тысяч (13 млн рублей). Сообщается, что после отмены крупного концерта в Азии музыкант берет любые заказы, в том числе и такого рода.

До этого стало известно, что блогер Анастасия Ивлеева продолжает выступать на закрытых мероприятиях, однако ее гонорар резко снизился с 7 млн рублей в декабре до 400 тысяч рублей. На осень у звезды пока нет запланированных выступлений. Кроме того, несколько месяцев назад знаменитость превратила свой Telegram-канал в редакционно-авторский медиапроект, где за контент отвечает целая команда.