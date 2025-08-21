Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег

Алла Пугачева вкладывала деньги, заработанные тогдашним мужем, певцом Филиппом Киркоровым, в свой бизнес, сказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. По его словам, когда артист узнал об этом, эти обстоятельства стали причинами крушения их брака.

Было очень сложно из-за проблем в компании. Финансовый директор все время строила козни, потому что работала еще и с Аллой Пугачевой, деньги были нужны для Примадонны: она вкладывалась в бизнес, купила заводы по производству чипсов и прохладительных напитков, — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что показал финансовую документацию Киркорову, тот был в шоке. Так, согласно этим документам, Киркоров, например, оплачивал пребывание Пугачевой в гостинице «Балчуг», что было очень дорого. По словам Дзюника, он посоветовал артисту открыть счет в США во время гастролей, чтобы эти его заработки переводили именно туда, а не на российские счета, которые контролировала Пугачева.

