21 августа 2025 в 16:53

Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России

Политолог Марков: лидеры Европы решают свои проблемы за счет украинского кризиса

Лидеры Европы прекрасно знают позицию России по украинскому кризису, но игнорируют ее, чтобы решать за счет конфликта собственные проблемы, заявил политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru он привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который за счет происходящего на Украине смог устранить своего оппонента Марин Ле Пен.

Им очень выгоден этот конфликт с Россией. Условно говоря, Макрону нужен этот конфликт, чтобы он мог держать Марин Ле Пен в тюрьме. Немецкому руководству нужен конфликт, чтобы они могли «Альтернативу для Германии» запретить, подавить суверенитет Венгрии, Словакии и других, — пояснил Марков.

Он отметил, что разговоры президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами выглядят как попытка донести до них российскую позицию, но это не так. По словам эксперта, западные политики прекрасно осведомлены о событиях на Украине благодаря аналитическим структурам и разведке. Политолог выразил мнение, что Европа признает за слабость решение России начать специальную военную операцию в 2022 году, а не в 2014-м.

Они считают, что Россия проявила слабость в том, что не проявила жесткой воли и не нанесла сильный удар сразу, слишком долго затянула. Поэтому они считают, что, так как Россия, по их мнению, проявила слабость, к ней нужно относиться как к слабой, — уточнил Марков.

Как подчеркнул политолог, Трамп на самом деле пытается не донести позицию России до Запада, а призывает Европу прислушаться к мнению Москвы. Но, обратил внимание эксперт, западные политики обманывают главу Белого дома и будут пытаться сорвать все мирные переговоры.

Ранее Трамп не исключил, что для урегулирования конфликта на Украине Вашингтон сократит военное присутствие в Европе. Он добавил, что этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.

