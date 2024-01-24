«Десять раз подумают»: продюсер предрек новые отмены концертов Киркорова Продюсер Рудченко не исключил новые отмены выступлений Киркорова в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В регионах могут бойкотировать концерты Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, после этого мероприятия каждый руководитель площадки или организатор сам принимает решение по определенному артисту, будет ли с ним работать или нет. Продюсер считает, что в случае Киркорова велик риск отмены концертов в регионах.

Каждый рискует сам. Промоутер задумывается, сможет ли продать все билеты и окупить мероприятие. Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать. Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы скорее десять раз подумают, прежде чем его пригласить, — отметил Рудченко.

В конце декабря прошлого года Киркорова стали вырезать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах. По данным MK.RU, «бойкот» Киркорову продлен как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах, в частности, на мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле».