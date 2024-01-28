«Хоть в перьях и колготках»: депутат о возможной поездке Киркорова на СВО Депутат Кузнецов: пусть Киркоров хоть в перьях и колготках приезжает на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Многие из артистов после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой встали на правильный путь «прощения и искупления» и заявили о готовности выступить перед бойцами СВО, высказался в беседе с NEWS.ru депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов. По его словам, певец Филипп Киркоров может приехать в зону спецоперации хоть «в перьях и колготках», если привезет с собой оружие и это поможет спасти жизни военных.

Наша творческая элита не хочет разделять свою жизнь с народной судьбой, они живут своей шикарной жизнью. Если звезда убедительно покажет, что это не так и она с вами, ей важны ваши проблемы, она приехала помочь, этого, я верю, достаточно. Все они люди не бедные, поэтому их вклад должен быть значительным. А так Киркоров пусть хоть в перьях, в колготках приезжает на СВО, если он возьмет с собой пару сотен антидронновых ружей и это поможет спасти жизни наших людей, — считает Кузнецов.

Депутат также подчеркнул, что вся история вокруг «голой» вечеринки является показателем глубинных проблем в обществе. Кузнецов отметил, что в целом сложилась удручающая ситуация, которую необходимо менять.

Помните высказывание, приписанное Колчаку, что вообще не надо трогать кучеров, проституток и актеров? Суть в нем точно изложена, что здоровое общество обращает внимание на мнение философов, писателей, каких-то нравственных камертонов, ученых, а не на скоморохов. Поэтому в целом ситуация удручающая, которую надо менять, — заявил парламентарий.

Ранее участвовавший в «голой» вечеринке Дима Билан посетил Донецкую Народную Республику, куда привез гуманитарную помощь. Артист навестил пациентов Республиканского травматологического центра и пообещал посодействовать пострадавшим, нуждающимся в протезировании. Помимо этого, Билан привез кондиционеры детскому центру в Горловке и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей.