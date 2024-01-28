Киркоров вернулся в Россию? Последние новости о поп-короле 28 января

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Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров надеется вернуться на российское телевидение, а его директор освещает поездку в США. Какие последние новости о поп-короле 28 января?

Что сказал директор Киркорова о поездке в США

Как ранее сообщалось, в США Киркоров отправился вместе со своим новым концертным директором Максимом Ситником — уроженцем Донбасса. Помощник поп-короля активно освещает поездку за океан, публикуя соответствующие посты на страницах в социальных сетях.

«В Майами друг Киркорова посещает местные пляжи, катается на велосипеде и активно фотографируется, демонстрируя свой накаченный торс и многочисленные татуировки», — сообщает MK.RU.

В то же время Ситник не забывает упоминать Россию. Находясь в США, он заявил, что скучает по россиянам и ждет встречи с матерью. Как отметил концертный директор Киркорова, Россия — его дом.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это — Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — написал Ситник в социальных сетях.

Вернулся ли Киркоров в Россию

Как пишет MK.RU, Киркоров не планирует оставаться в США в течение долгого времени. По информации издания, певец уже мог вернуться в Россию, где намерен посещать различные светские мероприятия.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — отмечается в соответствующей публикации.

В то же время продюсер и композитор Евгений Кобылянский считает, что Киркоров может навсегда уехать из России после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». По его мнению, поп-король переедет в Болгарию, Грецию или Израиль, поскольку он не станет мириться с отсутствием выступлений.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но если человек имеет определенную состоятельность, то, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — заявил продюсер NEWS.ru.

Telegram-канал «Друид», в свою очередь, отмечает, что отъезд Киркорова за океан плохо влияет на его имидж в глазах народа и российской власти.

«Что ж, решение „мудрое“, ведь именно в США сейчас и должны быть поп-патриоты, как и прочие псевдосторонники сильной России».

Авторы канала отмечают, что артисту пытались оказать поддержку непосредственно в Кремле, однако негатив из-за «голой» вечеринки сгладить не удалось.

«В нынешней ситуации между струйками проскочить не получится. Нужно определяться с берегом океана, но Ф. Киркоров пока думает, что всё это его не касается. А зря», — пишет «Друид».

Когда Киркоров может вернуться на телевидение

Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Спикер считает, что весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится, и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко.

При этом музыкальный критик не исключил, что некоторые организаторы мероприятий будут продолжать бойкотировать Киркорова после скандала.

«Каждый рискует сам. Промоутер задумывается, сможет ли продать все билеты и окупить мероприятие. Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать. Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы десять раз подумают, прежде чем его пригласить», — пояснил он.

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