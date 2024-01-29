Кто такая Инна Тлиашинова, что за скандал с нападением на журналистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инна Тлиашинова

Блогера и ВИП-коуча Инну Тлиашинову допросили как свидетеля в деле о нападении на корреспондента Наталию Графчикову и оператора «Известий», заявил адвокат Александр Добровинский, сообщает ТАСС. Что об этом известно, какие последние новости?

Кто такая Тлиашинова, как прославилась

Инна Тлиашинова родилась 19 апреля 1982 года в селе Большая Мартыновка в Ростовской области. Окончив школу, поступила на юридический факультет одного из ростовских вузов.

После получения диплома Тлиашинова работа в разных сферах, но решила уделить больше времени саморазвитию, посещая различные тренинги. Через некоторое время разработала авторскую методику «Мастер разборов». В своих интервью Тлиашинова поясняла, что в основе метода собраны лучшие мировые техники и собственные наработки, благодаря которым она смогла кардинальным образом изменить свою жизнь.

В начале 2020 года ВИП-коуч открыла международную академию, известную как «Мастер разбора», где все желающие проходят обучение. Также блогер стала посещать различные передачи на телевидении. В настоящее время она замужем за Аскером Тлиашиновым и у них четверо детей.

Что известно о скандале с журналистами «Известий»

28 января стало известно, что на корреспондента Наталию Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара Инны Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала блогер в подмосковном коттедже. Там журналистку избили и попытались задушить. Оператору сломали камеру.

Отмечалось, что журналисты снимали репортаж о российских блогерах. В какой-то момент у оператора запотела камера и Графчикова начала снимать все на камеру телефона. В этот момент охранники избили ее и выставили на улицу.

«Однако на этом все не закончилось: на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить», — говорилось в публикации «Известий».

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и корреспондент ООО «МИЦ «Известия» Наталия Графчикова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации

Что может грозить Тлиашиновой, как отреагировали правоохранители

28 января ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов «Известий».

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — заявили в СК Московской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об избиении журналистки «Известий», рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Также депутаты Госдумы обратились в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой проверить Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства.

«Очевидно, что блогер проводила семинары не бесплатно, платила ли она с них налоги, должна, на наш взгляд, выяснить налоговая служба», — заявила один из авторов обращения зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Секретарь Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что Тлиашинова может избежать наказания.

«Маловероятно, что данный инцидент как-то повлияет на возможность проведения Инной Тлиашиновой ее дальнейших семинаров и мероприятий. Также маловероятно и то, что наказанию будет подвергнута Тлиашинова, так как на данный момент невозможно установить, было ли нападение на журналистку преднамеренным, по указанию коуча», — объяснил юрист.

Адвокат Александр Добровинский пояснил, что сегодня Тлиашинову допросили в качестве свидетеля и никаких задержаний не было.

«Пока идет выяснение следствием всех обстоятельств произошедшего. Впереди допросы свидетелей, кстати, Инну Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. В данный момент она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет. Компания продолжит завтра свою работу в штатном режиме», — пояснил он.

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