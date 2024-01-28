Юрист рассказал, что ждет VIP-коуча Тлиашинову после избиения журналистки Юрист Русяев: коуч Тлиашинова может избежать наказания за избиение журналистки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

VIP-коуч Инна Тлиашинова может избежать наказания после инцидента с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой, сообщил NEWS.ru секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, юрист Илья Русяев. По его словам, на данный момент невозможно установить, было ли нападение преднамеренным.

Маловероятно, что данный инцидент как-то повлияет на возможность проведения Инной Тлиашиновой ее дальнейших семинаров и мероприятий. Так же маловероятно и то, что наказанию будет подвергнута Тлиашинова, так как на данный момент невозможно установить, было ли нападение на журналистку преднамеренным, по указанию коуча, — сообщил он.

Русяев отметил, что Тлиашиновой и ее команде придется гораздо более ответственно и осторожно подходить к вопросам взаимодействия со СМИ и соблюдения прав журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Иначе подобные эксцессы могут иметь уже куда более серьезные последствия, резюмировал он.

Ранее на корреспондента Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Уточнялось, что съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», чтобы снять репортаж о российской блогосфере. Там журналистку избили, выгнали на улицу без обуви и попытались задушить. Оператору сломали камеру. Во время потасовки Графчикова получила травму головы,