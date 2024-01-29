Иван Янковский: последние новости 29 января, где снимается, критика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

Актер театра и кино Иван Янковский недавно получил кинопремию за роль в сериале «Фишер». Как на это отреагировала общественность, какие еще последние новости про артиста известны, где он снимается сейчас?

За что Янковский получил «Золотого орла»

27 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла 22-я церемония вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел».

Иван Янковский получил «Золотого орла» за сериал «Фишер», который признали лучшим для онлайн-кинотеатров.

Что Янковский сказал про сериал «Слово пацана»

Иван Янковский исполнил роль Вовы Адидаса в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

«„Слово пацана“ — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах», — делился актер.

Янковский отметил, что съемки в картине стали для него счастливым периодом и в то же время — определенным вызовом.

«Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время — определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы», — комментировал он.





Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Янковский реагирует на критику

Иван Янковский родился в киносемье. Его мама — актриса Оксана Фандера, папа — актер и режиссер Филипп Янковский, дедушка — народный артист СССР Олег Янковский.

После того как Янковский-младший получил «Золото орла» за роль следователя в «Фишере», он столкнулся с критикой. В Сети многие обвинили артиста в том, что он «блатной».

Актер ответил на обвинения. Он отметил, что родился в киносемье, поэтому его упрекают в том, что успехи в карьере получаются благодаря звездным родственникам. Однако, по словам Янковского, он пытается развиваться и удивлять не только зрителей, но и самого себя.

«Так вышло, что, если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и т. д. и т. п., на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобой происходит, непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево. Приятно ли мне получать награды? Безусловно. Делают ли они меня человеком лучше? Нет. Но что точно награды мне дают, так это понимание того, что наш цех видит, что я работаю. Я пытаюсь развиваться. Пытаюсь удивить себя, пытаюсь дотянуться до чего-то, чего я и сам не знаю», — прокомментировал он.

Что известно про личную жизнь Янковского

Иван Янковский женат на актрисе Диане Пожарской с 2021 года. Пара воспитывает сына Олега.

«Смотрит на тебя снизу вверх, обнимает и просит взять на руки. Это невозможно! Когда он дает тебе мячик, баскетбольный маленький, и просит ударить по нему. Ты бьешь, а он кричит „Го-о-ол!“ и смеется. Это лучшие эмоции на земле», — делился артист.

В каких проектах сейчас задействован Янковский

Иван Янковский активно снимается в кино и играет в театре. Сейчас он задействован в постановках «Мастер и Маргарита», «Записки охотника» и «Утиная охота».

В 2023 году актер сыграл в проектах «Фишер», «Слово пацана» и «Плейлист волонтера». В скором времени также выйдут картины «Икария», «Преступление и наказание» и «Аутсорс» с его участием.

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