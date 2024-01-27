Актеры Евгений Ткачук, Александр Яценко, Юлия Пересильд и Иван Янковский
В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» завершилась 22-я церемония вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Лучшим фильмом была признана драма режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь», снятая по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». На красной дорожке премии появилось звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса: Юлия и Анна Пересильд, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Иван Янковский и другие.
Статуэтки за главные женскую и мужскую роли получили актеры Анна Михалкова («Чувства Анны») и Александр Яценко («Праведник»). За роль второго плана награды вручили Евгению Ткачуку («Праведник)» и Александре Ребенок («1993»). Актриса в разговоре с журналистами призналась, что абсолютно не похожа на свою героиню в фильме, поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие.
«Золотого орла» в номинации «Лучший телевизионный сериал» получил фильм «Бизон: Дело манекенщицы». Главную роль в картине сыграл Сергей Безруков. Актер, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, дал понять, что не готов становится художественным руководителем Малого театра. «Я болею за своих, за мой Губернский театр», подчеркнул Безруков.
Актриса Юлия Пересильд, получившая специальный приз как первая в мире актриса-космонавт, заявила, что, вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино. Артистка, посетившая мероприятие вместе со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» дочерью Анной, заявила, что считает неправильным соревноваться с другими кинолентами, поскольку «Вызов» — событие мирового масштаба.
Еще одна звезда «Слова пацана» Иван Янковский получил «Золотого Орла» за сериал «Фишер», который признали лучшим для онлайн-кинотеатров.
Кто еще из звезд посетил премию — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Асмус
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Асмус
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Филипп Янковский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Филипп Янковский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Михалкова с дочерью Лидией
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Михалкова с дочерью Лидией
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд, получившая специальный приз как первая в мире актриса-космонавт с дочерью Анной
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд, получившая специальный приз как первая в мире актриса-космонавт с дочерью Анной
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Олешко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Олешко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Дарья Калмыкова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Дарья Калмыкова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Диана Пожарская и ее супруг Иван Янковский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Диана Пожарская и ее супруг Иван Янковский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Снаткина с супругом актером Виктором Васильевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Снаткина с супругом актером Виктором Васильевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Наталья Бардо
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Наталья Бардо
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Андреева
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Андреева
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Смирнова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Смирнова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Снежана Самохина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Снежана Самохина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Григорий Верник
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Григорий Верник
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Вера Сотникова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Вера Сотникова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Кирилл Зайцев с супругой Анастасией Трубчевской
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Кирилл Зайцев с супругой Анастасией Трубчевской
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мила Ершова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мила Ершова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и режиссер Никита Михалков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и режиссер Никита Михалков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Яценко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Яценко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Марьяна Спивак
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Марьяна Спивак
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Марина Мельник
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Марина Мельник
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Ткачук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Ткачук
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Александра Ребенок
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Александра Ребенок
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Сергей Урсуляк
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Сергей Урсуляк
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лауреаты на церемонии вручения 22-й национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лауреаты на церемонии вручения 22-й национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»