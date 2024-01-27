Безруков, Пересильд, Янковский: стали известны лауреаты «Золотого орла» В Москве завершилась 22-я церемония вручения премии «Золотой орел».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Евгений Ткачук, Александр Яценко, Юлия Пересильд и Иван Янковский

В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» завершилась 22-я церемония вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Лучшим фильмом была признана драма режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь», снятая по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». На красной дорожке премии появилось звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса: Юлия и Анна Пересильд, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Иван Янковский и другие.

Статуэтки за главные женскую и мужскую роли получили актеры Анна Михалкова («Чувства Анны») и Александр Яценко («Праведник»). За роль второго плана награды вручили Евгению Ткачуку («Праведник)» и Александре Ребенок («1993»). Актриса в разговоре с журналистами призналась, что абсолютно не похожа на свою героиню в фильме, поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие.

«Золотого орла» в номинации «Лучший телевизионный сериал» получил фильм «Бизон: Дело манекенщицы». Главную роль в картине сыграл Сергей Безруков. Актер, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, дал понять, что не готов становится художественным руководителем Малого театра. «Я болею за своих, за мой Губернский театр», подчеркнул Безруков.

Актриса Юлия Пересильд, получившая специальный приз как первая в мире актриса-космонавт, заявила, что, вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино. Артистка, посетившая мероприятие вместе со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» дочерью Анной, заявила, что считает неправильным соревноваться с другими кинолентами, поскольку «Вызов» — событие мирового масштаба.

Еще одна звезда «Слова пацана» Иван Янковский получил «Золотого Орла» за сериал «Фишер», который признали лучшим для онлайн-кинотеатров.

Кто еще из звезд посетил премию — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.