«Бог им судья»: Янковский о тех, кто не уважает мэтров кинематографа России Янковский: не имеет смысла сравнивать мэтров кинематографа и молодых артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

Российский актер Иван Янковский заявил, что не имеет смысла сравнивать мэтров российского кинематографа и молодое поколение артистов. Общаясь с журналистами на премии «Золотой орел» он также отметил, что «Бог судья» тем, кто неуважительно относится к старшему поколению актеров. Ранее коллега Янковского по сериалу «Слово пацана» Никита Кологривый поставил под сомнение творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

Наверное, можно, но нужно ли? Самодостаточные мэтры нашего кино они на то и мэтры, а мы пытаемся в это время просто заниматься нашим делом, и как-то сравнивать — глупо, наверное, не имеет смысла, — сказал Янковский.

Кологривый в одном из интервью заявил, что считает Абдулова и Смоктуновского переоцененными актерами. Он также говорил, что все их роли были скучными для него. Янковский отметил, что считает критику старшего поколения делом тех, кто позволяет себе так высказываться.

Это их дело. Бог им судья, — подчеркнул актер.

Актер Иван Янковский сыграл роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале «Слово пацана». Уже известно, что следующей его работой станет фильм «Инкария», где он исполнит роль главного героя. Кроме того, 21 марта 2024 года состоится премьера сериала «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского.