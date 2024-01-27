«Внук — дерево»: Янковский ответил хейтерам Актер Иван Янковский обратился к хейтерам после получения пятого «Золотого орла»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

Российский актер Иван Янковский обратился к хейтерам после получения в пятый раз премии «Золотой орел» за роль следователя в сериале «Фишер». Как написал он на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), если такой артист, как он, родился в киносемье, то многие будут говорить о его удачах в карьере именно благодаря звездным родственникам. Однако, по словам Янковского, он пытается развиваться и удивлять не только зрителей, но и самого себя.

Так вышло, что, если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и т. д. и т.п., на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобой происходит, то это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево. <...> Приятно ли мне получать награды? Безусловно. Делают ли они меня человеком лучше? Нет. <...> Но что точно награды мне дают, то это понимание того, что наш цех видит, что я работаю. Я пытаюсь развиваться. Пытаюсь удивить себя, пытаюсь дотянуться до чего-то, чего я и сам не знаю, — высказался актер.

Ранее Янковский заявил, что не имеет смысла сравнивать мэтров российского кинематографа и молодое поколение артистов. Так он прокомментировал высказывания своего коллеги по сериалу «Слово пацана» Никиты Кологривого, который поставил под сомнение творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. По словам Янковского, Бог судья тем, кто неуважительно относится к старшему поколению актеров.