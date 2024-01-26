Янковский сматерился, отвечая на вопрос о премиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Иван Янковский, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru об эмоциях от получения наград, нецензурно выругался. Вместе с тем он рассказал, что именно его вдохновляет на любую деятельность. Первым пунктом он назвал спортивные успехи людей, за которых болеет.

** твою мать. Вот такие эмоции <...> Меня вдохновляют разные вещи, не могу сказать про что-то одно: спортивные успехи людей, за которых я болею, меня вдохновляют на какие-то новые свершения в моей деятельности, — поделился Янковский на премии «Золотой орел».

Источники вдохновения актер также ищет в фильмах, хорошо исполненных ролях, книгах и спектаклях. По словам Янковского, ему нравится смотреть и на успехи коллег. Удачи товарищей его не только вдохновляют, но и искренне радуют.

Актер Иван Янковский сыграл роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале «Слово пацана». Уже известно, что следующей его работой станет фильм «Инкария», где он исполнит роль главного героя. Кроме того, 21 марта 2024 года состоится премьера сериала «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского.