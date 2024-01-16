Янковский открестился от связей с обманувшим москвичку мошенником Янковский открестился от связей с инвестором, который обманул жительницу Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

Актер Иван Янковский опроверг свою причастность к аккаунту фейкового инвестора, обманувшего жительницу Москвы на 263 тысячи рублей. По словам звезды сериала «Слово пацана», он не распространял подобную рекламу. Об этом Янковский рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Я не имею к этому никакого отношения, никакой пост я не выкладывал и подобной фигней я не занимаюсь, — сказал актер.

Янковский пояснил, что для него стали новостью слухи о сотрудничестве с инвестором. При этом пострадавшая утверждает, что увидела рекламу аккаунта мошенника именно у Янковского.

Накануне, 15 января, 24-летняя девушка рассказала, что у нее обманом выманили деньги. Потерпевшая обратилась к инвесторам в начале декабря, решив для начала вложить 50 тысяч рублей. Через месяц ей сообщили, что сумма ее инвестиций увеличилась до 522 тысяч рублей, однако для вывода средств необходимо оплатить комиссию. Девушку не смутило данное требование, после чего она дважды перевела 62 тысячи рублей, а затем оплатила итоговую комиссию в 127 тысяч рублей. Но и этого оказалось недостаточно — инвесторы попросили еще 127 тысяч рублей. Последняя просьба насторожила москвичку, и она решила поискать информацию о консультантах в Сети, в результате чего выяснилось, что это мошенники.