Baza: москвичку обманул инвестор, которого «советовал» Янковский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza рассказал о жительнице Москвы, которая потеряла несколько сотен тысяч рублей после сотрудничества с инвестором, рекламу которого увидела в социальных сетях у актера Ивана Янковского. По данным канала, девушка обратила внимание на публикацию в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артиста и решила довериться.

Как сообщает Baza, 24-летняя потерпевшая обратилась к финансовым экспертам в начале декабря, общение происходило в Telegram. Для начала она решила инвестировать 50 тысяч рублей. Через месяц ей сообщили, что сумма ее инвестиций увеличилась до 522 тысяч рублей, однако для вывода средств необходимо оплатить комиссию. Девушку не смутило данное требование, после чего она дважды перевела 62 тысячи рублей, а затем оплатила итоговую комиссию в 127 тысяч рублей. Но и этого оказалось недостаточно — инвесторы попросили еще 127 тысяч рублей. Последняя просьба насторожила москвичку, и она решила поискать информацию о консультантах в Сети, в результате чего выяснилось, что это мошенники.

По данным канала, девушка обратилась в техподдержку финансистов, но там ей только нагрубили. Тогда она написала заявление в полицию, отметив, как сообщает Baza, что видела публикацию Янковского у него в аккаунте. При этом канал не исключает, что она могла наткнуться на отфотошопленную картинку.

Ранее издание РЕН ТВ рассказало, что мошенники обманули сенатора Байира Путеева на 3 млн рублей. Аферисты убедили политика отдать средства, выдав себя за сотрудников ФСБ.