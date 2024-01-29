ФНС проверит Тлиашинову после нападения на журналистку «Известий» Депутаты попросили ФНС проверить Тлиашинову на схемы ухода от налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Госдумы попросили Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить VIP-блогера Инну Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства и использование схем ухода от налогов Елены Блиновской, обвиненной в сокрытии доходов, передают «Известия». Собеседники издания отметили, что в настоящее время за Тлиашиновой не числится ни одной фирмы, однако нападение на журналистку «Известий» Наталию Графчикову может быть попыткой скрыть махинации с прибылью.

Очевидно, что блогер проводила семинары не бесплатно, платила ли она с них налоги, должна, на наш взгляд, выяснить налоговая служба, — подчеркнула один из авторов обращения зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее одна из клиенток Тлиашиновой заявила, что блогер вместе со своей командой обманывает людей и «высасывает» из них деньги. Женщина рассказала, что оформила кредит, чтобы подписаться на предложенный ей курс, ощущая при этом на себе некое энергетическое воздействие. И не только она: по словам собеседницы телеканала, коуч убеждает клиентов перейти по отправленным ссылкам и оформить кредиты на курсы. Осознание, что эти занятия не стоят своих денег, приходит уже позже, поделилась экс-клиентка.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что охранники мероприятия ВИП-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье могут быть привлечены к уголовной ответственности за нападение на журналистку «Известий». Он уточнил, что ситуация подпадает под статью о воспрепятствовании законной деятельности журналистов с применением насилия. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на съемочную группу.