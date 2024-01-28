Стало известно, какое наказание грозит напавшим на журналистку «Известий» Юрист Русяев: напавшим на журналистов «Известий» может грозить уголовная статья

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Наталия Графчикова

Охранники мероприятия ВИП-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье могут быть привлечены к уголовной ответственности за нападение на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, заявил в разговоре с NEWS.ru ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев. Он уточнил, что ситуация подпадает под статью о воспрепятствовании законной деятельности журналистов с применением насилия.

За подобные противоправные действия российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. В частности, пункт 3 статьи 144 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет за воспрепятствование (с использованием насилия) законной профессиональной деятельности журналистов, — заявил Русяев.

Юрист пояснил, что по закону о СМИ журналисты имеют право посещать любые организации и предприятия и производить записи. При этом собственник может ограничить доступ на территорию, но, как отметил Русяев, в момент начала конфликта журналистка уже попала внутрь. Это позволяет предположить, что изначально она была допущена к съемкам.

Учитывая, что нападению подверглась целая съемочная группа, что была нанесена физическая травма журналистке, а также уничтожены записи и сломана техника, есть все основания полагать, что охранники мероприятия могут понести реальное уголовное наказание по данной статье, — отметил он.

Русяев добавил, что они также могут быть привлечены и к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности журналиста без применения насилия. В таком случае нападавшим угрожает штраф.

На Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара ВИП-коуча Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», чтобы снять репортаж о российской блогосфере. Журналистку избили, выгнали на улицу без обуви и попытались задушить, оператору сломали камеру.