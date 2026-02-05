В Москве загорелось здание «Известий»

В Партийном переулке в Москве загорелось здание редакции «Известий», передает корреспондент NEWS.ru. Из его окон валят клубы черного дыма.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, на место выехали дополнительные соединения столичного МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Нефтеюганском шоссе под Сургутом произошел крупный пожар на автозаправке. Возгорание случилось перед въездом в поселок Солнечный. Столб черного дыма над шоссе привлек внимание очевидцев. По предварительным данным, в эпицентре пожара оказался автомобиль. Огонь был ликвидирован.

До этого сообщалось, что на автомобильной заправочной станции в центре Москвы произошел пожар. Возгорание возникло в районе Хамовники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По предварительной информации, горела одна из заправочных колонок.

Также ранее на Филиппинах произошел крупный пожар, который уничтожил более тысячи домов и повредил инфраструктуру. Благодаря оперативным действиям огонь был потушен почти через четыре часа. Информации о пострадавших нет.