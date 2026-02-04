В центре Москвы загорелась АЗС

На автомобильной заправочной станции в центре Москвы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, возгорание возникло в районе Хамовники.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По предварительной информации, горела одна из заправочных колонок. Возгорание удалось ликвидировать.

Ранее в Мичуринске создали оперштаб для ликвидации последствий возгорания на железнодорожной станции Кочетовка-2. Работу на месте координировали заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

До этого в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также СК России предъявил обвинение брату владельца сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков. Следствие считает, что именно он фактически управлял заведением. Мужчине вменяют оказание услуг с нарушением требований пожарной безопасности. По данным следствия, обвиняемый лично проводил для сотрудников инструктажи по пожарной безопасности.